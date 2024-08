Knapper Sieg für Neudorf/Parndorf Juniors gegen Steinbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 19:58

In einem aufregenden Spiel der II. Liga Nord konnte sich die SpG Neudorf/Parndorf Juniors mit 2:1 gegen den ASV Steinbrunn durchsetzen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang es den Juniors, in der zweiten Hälfte das Spiel zu dominieren und schließlich den verdienten Sieg einzufahren. Die Zuschauer erlebten eine packende Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb.

Torlose erste Halbzeit

Das Spiel begann ausgeglichen. Beide Teams versuchten, von Beginn an die Kontrolle zu übernehmen und setzten auf eine sichere Defensive. In der ersten Halbzeit waren die Angriffsversuche beider Mannschaften jedoch meist erfolglos. Die Abwehrreihen standen sicher und ließen kaum gefährliche Chancen zu. Die Zuschauer warteten vergeblich auf Treffer und so ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Baumann bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Nach dem Wiederanpfiff erhöhte sich das Tempo des Spiels merklich. Beide Mannschaften kamen mit mehr Schwung aus der Kabine und suchten nun verstärkt den Weg nach vorne. In der 66. Minute gelang den Neudorf/Parndorf Juniors schließlich der Durchbruch: Frederic Baumann erzielte das 1:0 und brachte sein Team in Führung. Die Fans feierten diesen Treffer lautstark, während Steinbrunn nun unter Zugzwang geriet.

Nur fünf Minuten später folgte der nächste Höhepunkt. Die Juniors bekamen einen Elfmeter zugesprochen, den Christopher Pinter sicher verwandelte. Mit dem 2:0 im Rücken spielten die Gastgeber nun befreiter auf, während Steinbrunn verzweifelt nach einer Antwort suchte.

Die Schlussphase des Spiels wurde nochmals spannend. Steinbrunn gab sich nicht auf und setzte alles daran, den Anschluss zu erzielen. In der 90. Minute gelang es schließlich Manuel Buchreiter, den Ball im Netz zu versenken und auf 2:1 zu verkürzen. Nun wurde es hektisch, denn Steinbrunn drängte in den letzten Minuten auf den Ausgleich.

Doch trotz aller Bemühungen der Gäste blieb es beim 2:1 für die Neudorf/Parndorf Juniors. Nach 94 intensiven Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und die Gastgeber konnten einen wichtigen Sieg feiern.

