SC Freistadt Rust triumphiert auswärts gegen FC Illmitz klar mit 3:0

Details Samstag, 24. August 2024 21:01

Der SC Freistadt Rust hat in der zweiten Runde der II. Liga Nord (BGLD) einen beeindruckenden 3:0-Auswärtssieg gegen den FC Illmitz gefeiert. Bereits in der ersten Halbzeit legte das Team den Grundstein für den klaren Sieg. Die Hausherren vom FC Illmitz konnten ihre Chancen nicht nutzen und hatten gegen die effektiven Gäste letztlich das Nachsehen.

Frühe Führung für SC Freistadt Rust - 0:2 zur Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Alexander Fiedler bereits in der fünften Minute das erste Tor für SC Rust erzielte. Eine frühe Führung, die den Gästen einen positiven Start in die Partie ermöglichte. Kurz danach hatte SC Rust erneut eine Chance, die jedoch nur zu einer Ecke führte. In den folgenden Minuten erspielte sich auch der FC Illmitz einige Gelegenheiten, darunter zwei gute Torchancen in der neunten und dreizehnten Minute, die jedoch knapp neben das Tor gingen.

Die Gäste aus Rust blieben gefährlich und hatten in der 41. Minute erneut eine gute Gelegenheit, die jedoch nicht zum Tor führte. Nur zwei Minuten später, in der 39. Minute, war es dann wieder Alexander Fiedler, der den Ball zum 2:0 für SC Rust ins Netz beförderte. Mit diesem komfortablen Vorsprung gingen die Gäste in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: FC Illmitz will kein Tor gelingen - Gäste machen alles klar

In der zweiten Hälfte setzte der FC Illmitz alles daran, das Blatt zu wenden. Bereits in der 55. Minute hatten sie eine hervorragende Möglichkeit, als ein Schuss von der Latte zurück ins Spielfeld prallte. Doch das Glück war an diesem Tag nicht auf ihrer Seite. Zwei Minuten später, in der 53. Minute, hatte SC Rust eine weitere Chance, die jedoch vom Illmitzer Torwart glänzend pariert wurde.

Die Gastgeber kämpften weiter, um den Anschluss zu finden, doch die Defensive von SC Rust stand sicher und ließ keine großen Chancen mehr zu. In der 78. Minute verfehlte SC Rust das Tor nur knapp, was den FC Illmitz weiterhin im Spiel hielt. Doch die Zeit lief den Gastgebern davon, und es schien, als ob der FC Illmitz keinen Weg mehr finden würde, den Rückstand aufzuholen.

In der Schlussphase des Spiels sorgte erneut Alexander Fiedler für die endgültige Entscheidung. In der 90. Minute erzielte er seinen dritten Treffer und setzte damit den Schlusspunkt zum 3:0-Endstand für SC Freistadt Rust. Mit diesem Hattrick avancierte Fiedler zum Spieler des Spiels und sicherte seinem Team einen verdienten Auswärtssieg.

Das Spiel endete nach 96 Minuten, und die Spieler von SC Freistadt Rust konnten ihren verdienten Erfolg feiern. Der FC Illmitz hingegen muss sich nun auf die kommenden Spiele konzentrieren, um in der Liga wieder auf die Erfolgsspur zu finden.

II. Liga Nord: FC Illmitz : SC Rust - 0:3 (0:2)

90 Alexander Fiedler 0:3

39 Christiano Grigorio Barbosa Filho 0:2

5 Alexander Fiedler 0:1

