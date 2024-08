Szimhardt-Dreierpack: UFC Tadten triumphiert gegen SV Gols

Spielberichte

Details Samstag, 24. August 2024 21:03

In einem packenden Match der II. Liga Nord setzte sich der UFC Tadten am Samstag in Runde 2 mit 3:1 gegen den SV Gols durch. Nach einem frühen Rückstand drehten die Gastgeber das Spiel in der zweiten Halbzeit zu ihren Gunsten. Milán Szimhardt erwies sich dabei als der entscheidende Spieler, indem er alle drei Tore für Tadten erzielte und seinem Team somit den Sieg sicherte.

Früher Rückschlag für Tadten - Gols führt zur Pause

Die Begegnung begann mit einem energischen Start beider Mannschaften. Schon in der dritten Minute hatte Tadten die erste Chance, als Vinay Vinay nach einem Eckball von Thomas Regner knapp am Tor vorbeiköpfte. Die Gäste aus Gols ließen sich jedoch nicht einschüchtern und antworteten ihrerseits in der zehnten Minute mit einem Distanzschuss, den der Tadtener Keeper Adam Klekner bravourös parierte.

In der 19. Minute konnte Gols schließlich in Führung gehen. Nach einem Missverständnis in der Abwehr von Tadten schnappte sich Dominik Schmidt den Ball und schob ihn ins leere Tor zum 0:1. Tadten bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, doch Lazar Pavic' Schuss in der 39. Minute verfehlte das Tor deutlich.

Tadten dreht das Spiel und gewinnt verdient

Nach der Halbzeitpause kam Tadten entschlossen aus der Kabine und wurde dafür schnell belohnt. In der 54. Minute gelang Milán Szimhardt der Ausgleich, als er einen präzisen Pass von Tamas Fekete eiskalt ins linke obere Eck verwandelte. Nun war das Momentum auf Seiten der Gastgeber.

In der 66. Minute hatte Tadten eine weitere Großchance, als ein scharfer Pass von Tamas Fekete knapp neben das Tor ging. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen. Sechs Minuten später, in der 72. Minute, war es erneut Szimhardt, der nach einem weiteren präzisen Zuspiel von Fekete den Ball ins linke untere Eck schob und Tadten somit in Führung brachte.

Gols versuchte noch einmal, zurück ins Spiel zu finden. In der 63. Minute köpfte Fabian Ziniel den Ball nach einer Flanke knapp neben das Tor. Sebastian Limbeck hatte in der 72. Minute eine weitere Gelegenheit, doch sein Schuss ging weit über das Tor.

In der Schlussphase des Spiels setzte Tadten noch einmal ein Ausrufezeichen. In der 84. Minute unternahm Adam Klekner nach einem Rückpass einen kraftvollen Vorstoß, der jedoch nicht zum Torerfolg führte. Gols wirkte zunehmend müde, und Tadten nutzte dies aus.

In der 90. Minute machte Milán Szimhardt alles klar. Nach einem brillanten Pass in den Rücken der Abwehr nahm Szimhardt den Ball an und verwandelte ihn eiskalt zum 3:1-Endstand.

II. Liga Nord: Tadten : Gols - 3:1 (0:1)

90 Milán Szimhardt 3:1

70 Milán Szimhardt 2:1

54 Milán Szimhardt 1:1

19 Dominik Schmidt 0:1

