SC Gattendorf siegt in Wimpassing in letzter Sekunde

Ein nervenaufreibendes Spiel zwischen dem SV Wimpassing und dem SC Gattendorf in der II. Liga Nord endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste. Die Partie war geprägt von spektakulären Toren, überraschenden Wendungen und einem dramatischen Schlusspunkt. Besonders auffällig war die Leistung von Lenny Schweinzer, der als "Man of the Match" ausgezeichnet wurde. Die Zuschauer erlebten ein Fußballspiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Wimpassing bereits in der 9. Minute in Führung ging. Ein unglaubliches Tor von Masulovic von der Mittellinie ließ die Fans der Heim-Mannschaft jubeln. Doch die Antwort von Gattendorf ließ nicht lange auf sich warten. In der 21. Minute gelang dem SC durch Lubomir Chovanko der Ausgleich zum 1:1. Bis zur Halbzeit entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, wobei Wimpassing zeitweise unsicher agierte. Vinko Grigc hatte in der 31. Minute eine starke Einzelaktion, verfehlte aber das Tor deutlich.

Zur zweiten Halbzeit kam Gattendorf mit neuem Schwung aus der Kabine. In der 50. Minute ging die Gast-Mannschaft durch ein kurioses Eigentor von Thomas Leitgeb mit 2:1 in Führung. Ein verunglückter Rückpass brachte Wimpassing in Bedrängnis. Doch das Heimteam steckte nicht auf und versuchte, das Spiel zu kontrollieren. Wimpassings David Ivan wurde in der 59. Minute eingewechselt, der neue Legionär aus der Slowakei konnte jedoch zunächst keine großen Akzente setzen.

Dramatische Nachspielzeit

Die letzten Minuten der Partie waren an Dramatik kaum zu überbieten. In der 81. Minute gelang Wimpassing der Ausgleich zum 2:2 durch einen wunderschönen Kopfball von Mario Erben nach einem Freistoß. Wimpassing drängte nun auf den Sieg und hatte in der 85. Minute durch Tobias Szilvasi eine große Chance, als sein Flugkopfball knapp das Tor verfehlte.

Doch Gattendorf ließ sich nicht unterkriegen. Ein Lattenkracher in der 87. Minute zeigte, dass auch die Gäste den Sieg wollten. Und tatsächlich, in der 93. Minute gelang Gattendorf durch Stefan Rossbach der Führungstreffer zum 2:3, der schließlich den Endstand markierte. Die Fans erlebten eine packende Partie, die nach 94 Minuten zu Ende ging.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Weina (585 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Weina mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.