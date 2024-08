FC Winden feiert Kantersieg beim UFC Pama

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 19:26

Der FC Winden zeigte am heutigen Sonntag eine beeindruckende Leistung gegen UFC Pama und konnte sich am Ende mit einem klaren 5:1-Sieg durchsetzen. Bereits in der ersten Hälfte legten die Gäste den Grundstein für ihren Triumph und ließen den Gastgebern kaum Chancen. Besonders auffällig war die starke Offensivleistung des FC Winden, der immer wieder durch schnelle Spielzüge und präzise Abschlüsse überzeugte.

Blitzstart und Dominanz des FC Winden - 0:2 zur Pause

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für den FC Winden. Schon in der 5. Minute konnte Rade Trivunovic seine Mannschaft mit 1:0 in Führung bringen. Der frühe Treffer gab den Gästen spürbaren Aufwind, und sie fanden besser ins Spiel, wie auch die Kommentatoren bemerkten.

Winden setzte die Abwehr von Pama weiterhin unter Druck, und in der 26. Minute konnte David Kondrlik auf 2:0 erhöhen. Der Angreifer nutzte seine Chance eiskalt und ließ dem gegnerischen Torwart keine Abwehrmöglichkeit. Die Verteidigung von UFC Pama hatte alle Hände voll zu tun, um den Angriffen des FC Winden Stand zu halten. In der 31. Minute verhinderte eine unglaubliche Parade des heimischen Keepers ein weiteres Tor für die Gäste.

Anschlusstreffer weckt Hoffnung - Winden im Finish eiskalt

Auch in der zweiten Hälfte drückte FC Winden weiter aufs Tempo. In der 65. Minute gelang UFC Pama jedoch der Anschlusstreffer durch Roman Görög, der auf 1:2 verkürzte. Dies schien das Heimteam kurzzeitig zu motivieren, und die Abwehr von Winden geriet für den Moment ins Schwimmen.

Doch die Gäste ließen sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Bereits in der 72. Minute stellte Nico Pingitzer den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Ein sensationelles Solo von Daniel Pfeifer, gefolgt von einem Traumpass, bereitete das 3:1 perfekt vor. Nur 14 Minuten später, in der 86. Minute, erhöhte Pingitzer erneut, dieses Mal nach einer wunderbaren Vorarbeit von Marko Todorovic und Sascha Savoric. Der 4:1-Treffer war das Resultat eines gut herausgespielten Angriffs und ließ die Hoffnungen von UFC Pama endgültig schwinden.

In der 88. Minute kassierte Ivan Stulajter von Pama eine Rote Karte, was die ohnehin schwierige Situation für das Heimteam noch verschärfte. Kurz darauf, in der Nachspielzeit, setzte Matus Pavlovcik den Schlusspunkt mit einem fulminanten Schuss zum 5:1 für den FC Winden.

II. Liga Nord: UFC Pama : Winden - 1:5 (0:2)

94 Matus Pavlovcik 1:5

86 Nico Pingitzer 1:4

72 Nico Pingitzer 1:3

65 Roman Görög 1:2

26 David Kondrlik 0:2

5 Rade Trivunovic 0:1

