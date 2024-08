Kittsee triumphiert eindrucksvoll per Kantersieg gegen UFC Pama

Spielberichte

Details Freitag, 30. August 2024 22:10

In einem torreichen Spiel der 3. Runde der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Kittsee am Freitag eindrucksvoll mit 6:1 gegen UFC Pama durch. Die Gastgeber dominierten die Partie von Anfang an und ließen den Gästen kaum Chancen. Besonders hervorzuheben sind die Leistungen von Jozef Sombat und Christoph Drobela, die jeweils einen Doppelpack für Kittsee erzielten. Das Spiel war durch einige bemerkenswerte Momente gekennzeichnet, darunter eine Rote Karte für den Torhüter von UFC Pama und fünf Tore in der zweiten Halbzeit.

Zwei Tore in ersten zehn Minuten - Hausherren mit Doppelschlag vor der Pause

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag, als Kittsee bereits in der sechsten Minute in Führung ging. Jozef Sombat erzielte das 1:0 und setzte damit ein frühes Zeichen für die Heimmannschaft. Doch UFC Pama ließ sich davon nicht beeindrucken und antwortete nur vier Minuten später mit dem Ausgleich. Timothy Zmajkovic traf zum 1:1 und brachte damit kurzzeitig Spannung in die Partie.

Die Freude der Gäste währte jedoch nicht lange. Kittsee erhöhte den Druck und konnte in der 36. Minute gleich zweimal zuschlagen. Zunächst traf Christoph Drobela zum 2:1 und nur Sekunden später erzielte Jozef Sombat das 3:1. Mit diesem Doppelschlag stellten die Gastgeber die Weichen für den späteren Sieg. UFC Pama konnte bis zur Halbzeitpause keine weiteren Akzente setzen, und so ging es mit einem klaren 3:1 in die Kabinen.

Dominanz in der zweiten Halbzeit - klarer Heimerfolg

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Rückschlag. Kittsee erhöhte in der 46. Minute durch Tobias Wisak auf 4:1. In der 47. Minute sah Gäste-Torhüter Adrian Dombovic wegen Torchancenverhinderung die Rote Karte, was das Spiel der Gäste zusätzlich erschwerte.

In der 63. Minute setzte Christoph Drobela einen weiteren Glanzpunkt und erzielte das 5:1 für Kittsee. Die Gastgeber spielten sich in einen Rausch und ließen UFC Pama keine Chance mehr. Den Schlusspunkt setzte Maximilian Mikula in der 80. Minute mit dem 6:1. Damit krönte Kittsee eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren Sieg.

II. Liga Nord: Kittsee : UFC Pama - 6:1 (3:1)

80 Maximilian Mikula 6:1

63 Christoph Drobela 5:1

46 Tobias Wisak 4:1

36 Christoph Drobela 3:1

36 Jozef Sombat 2:1

10 Timothy Zmajkovic 1:1

6 Jozef Sombat 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.