Gols behält zuhause gegen den FC Andau die Oberhand

Details Samstag, 31. August 2024 22:07

Gols konnte in der 3. Runde der II. Liga Nord (BGLD) einen verdienten 2:0-Sieg gegen den FC Andau feiern. Das Heimteam zeigte sich von Beginn an dominanter und konnte durch Tore von Pascal Krikler und Patrik Petrak die drei Punkte einfahren. Der FC Andau hatte wenige Chancen und musste sich letztlich dem besseren Team geschlagen geben.

Frühe Dominanz von Gols und Tor kurz vor der Pause

Das Spiel zwischen Gols und dem FC Andau wurde von Anfang an mit viel Energie geführt. Schon in den ersten Minuten hatte Gols die Oberhand und konnte mehrere Chancen herausspielen. Bereits nach zehn Minuten wurde die dritte nennenswerte Möglichkeit für das Heimteam verzeichnet. Der Druck der Golser machte sich bemerkbar, und bis zur 29. Minute blieb das Heimteam am Drücker. Ein Eckenverhältnis von etwa 5:1 unterstreicht die Überlegenheit von Gols in dieser Phase.

Die Bemühungen des Heimteams zahlten sich schließlich kurz vor der Halbzeitpause aus. In der 43. Minute trat Pascal Krikler zu einem Freistoß an und verwandelte diesen traumhaft ins kurze Kreuzeck, was Gols eine 1:0-Führung einbrachte.

Gols erhöht den Druck in der zweiten Halbzeit und gewinnt verdient

Auch nach der Pause blieb das Bild unverändert. Gols drängte weiter auf das zweite Tor, während der FC Andau mit Abwehrarbeit beschäftigt war. In der 57. Minute hatte Gols eine weitere Großchance durch einen Weltklasse-Kopfball nach einer Ecke von Roiss. Der Ball ging jedoch genau auf den Torhüter, und der Nachschuss von Spodniak verfehlte das Tor deutlich.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 78. Minute. Nach einer kurzen Ecke spielte Ziniel den Ball geschickt auf die 5-Meter-Linie, wo er zunächst geklärt wurde, jedoch genau vor die Füße von Patrik Petrak fiel. Dieser nahm den Ball perfekt mit und schoss ihn unhaltbar ins kurze Kreuzeck, wodurch Gols die Führung auf 2:0 ausbaute.

Der FC Andau konnte dem nichts mehr entgegensetzen und schaffte es nicht, in den verbleibenden Minuten noch gefährliche Akzente zu setzen. Gols verwaltete das Spiel geschickt und ließ nichts mehr anbrennen. Der Schlusspfiff in der 90. Minute bestätigte den verdienten 2:0-Sieg für das Heimteam.

II. Liga Nord: Gols : Andau - 2:0 (1:0)

78 Patrik Petrak 2:0

43 Pascal Krikler 1:0

