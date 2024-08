Dominanter Sieg für Gattendorf gegen Neudorf/Parndorf Juniors

Spielberichte

Details Samstag, 31. August 2024 22:09

Gattendorf hat in der 3. Runde der II. Liga Nord (BGLD) einen klaren 3:0-Sieg gegen die Neudorf/Parndorf Juniors eingefahren. Bereits zur Halbzeit führte die Heimmannschaft mit 2:0 und konnte in der zweiten Halbzeit ihren Vorsprung weiter ausbauen. Gattendorf zeigte eine beeindruckende Leistung und ließ den Gästen kaum Chancen, ins Spiel zu finden.

Frühe Führung für Gattendorf - komfortable Pausenführung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag für Gattendorf. Bereits in der 10. Minute brachte Alan Kovac die Heimmannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Der frühe Treffer setzte die Weichen für den weiteren Verlauf der Partie. Die Neudorf/Parndorf Juniors versuchten daraufhin, ins Spiel zu finden, konnten aber kaum gefährliche Aktionen kreieren.

In der 30. Minute unterbrach der Schiedsrichter das Spiel für eine Trinkpause, um den Spielern eine kurze Erholung zu ermöglichen. Nur vier Minuten später, in der 34. Minute, baute Dominik Krankl die Führung von Gattendorf weiter aus. Mit einem sehenswerten Treffer zum 2:0 stellte er die Weichen endgültig auf Sieg. Bis zur Halbzeitpause blieb es bei diesem Stand, und Gattendorf ging mit einer komfortablen Führung in die Kabine.

3:0 sorgt für Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Auch in der zweiten Halbzeit setzte Gattendorf seine dominante Spielweise fort. Die Gäste aus Neudorf/Parndorf bemühten sich zwar, den Rückstand zu verkürzen, fanden jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Heimmannschaft. In der 57. Minute sorgte Simon Kammlander mit seinem Tor zum 3:0 endgültig für die Entscheidung. Damit war das Spiel praktisch entschieden, und Gattendorf konnte die letzten Minuten entspannt angehen.

In der 70. Minute gab es erneut eine Trinkpause, die beiden Mannschaften eine kurze Verschnaufpause ermöglichte. Danach passierte nicht mehr viel. Gattendorf verwaltete das Ergebnis geschickt und ließ keine nennenswerten Chancen der Neudorf/Parndorf Juniors zu. Nach 90 Minuten beendete der Schiedsrichter die Partie, und Gattendorf durfte einen verdienten 3:0-Sieg feiern.

II. Liga Nord: Gattendorf : Neudorf/Parndorf Jrs. - 3:0 (2:0)

57 Simon Kammlander 3:0

34 Dominik Krankl 2:0

10 Alan Kovac 1:0

