UFC Pamhagen gewinnt Torfestival gegen FC Illmitz

Details Samstag, 31. August 2024 22:10

In einem mitreißenden Spiel der II. Liga Nord (BGLD) gelang es UFC Pamhagen, den FC Illmitz mit 4:3 zu besiegen. Die Partie war von spannenden Wendungen und zahlreichen Toren geprägt, wobei die Gastgeber am Ende knapp die Oberhand behielten. Die Zuschauer erlebten ein unterhaltsames Spiel mit Toren auf beiden Seiten, wobei UFC Pamhagen letztendlich den entscheidenden Treffer in den Schlussminuten erzielen konnte.

Packende erste Halbzeit - Hausherren mit knapper Pausenführung

Der Auftakt des Spiels zwischen UFC Pamhagen und FC Illmitz ließ nicht lange auf sich warten. Schon früh zeigten beide Teams ihre Offensivqualitäten. In der 17. Minute brachte Benjamin Steinhofer die Heimmannschaft UFC Pamhagen mit einem präzisen Kopfball in Führung. Nur eine Minute später, in der 18. Minute, antwortete der FC Illmitz jedoch prompt. Christian Salzl flankte den Ball und Erwin Gartner köpfte zum 1:1-Ausgleich ein.

Das Spiel blieb intensiv und ausgeglichen, mit Chancen auf beiden Seiten. In der 26. Minute kam es zu einer kurzen Trinkpause, doch nach der Unterbrechung setzten die Teams ihr Spiel energisch fort. Kurz vor der Halbzeitpause konnte UFC Pamhagen erneut in Führung gehen. Ein Distanzschuss von Istvan Bagi brachte die Gastgeber in der 41. Minute mit 2:1 nach vorne. Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann mit einer Topchance für den FC Illmitz, als Thomas Zwickl in der 50. Minute den Ausgleich verpasste. In der 53. Minute war es dann jedoch so weit: Daniel Ecker erzielte mit einem tollen Schuss das 2:2 für die Gäste. Das Spiel blieb weiterhin spannend, und in der 63. Minute gelang dem FC Illmitz sogar die Führung. Marek Sovcik legte für Thomas Salzl auf, der den Ball zum 2:3 ins leere Tor schob.

Das Spiel schien zugunsten der Gäste zu kippen, doch UFC Pamhagen zeigte große Moral. Nach einer weiteren Trinkpause in der 66. Minute drängten die Gastgeber auf den Ausgleich. In der 72. Minute wurde UFC Pamhagen ein Elfmeter zugesprochen, den Roman Sabler in der 74. Minute sicher zum 3:3 verwandelte.

Die Schlussphase des Spiels war von großer Spannung geprägt. Beide Teams kämpften um den entscheidenden Treffer, und in der 90. Minute wurde UFC Pamhagen schließlich belohnt. Ein Freistoß von Istvan Bagi fand den Weg ins Tor und bescherte den Gastgebern den 4:3-Sieg. Kurz darauf endete das Spiel nach zwei Minuten Nachspielzeit.

II. Liga Nord: Pamhagen : FC Illmitz - 4:3 (2:1)

91 Istvan Bagi 4:3

74 Roman Sabler 3:3

63 Thomas Salzl 2:3

53 Daniel Ecker 2:2

41 Istvan Bagi 2:1

18 Erwin Gartner 1:1

17 Benjamin Steinhofer 1:0

