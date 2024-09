SC Freistadt Rust feiert in Überzahl klaren Heimsieg über Wimpassing

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 20:16

Im Sonntagsspiel der II. Liga Nord setzte sich der SC Rust gegen Wimpassing klar mit 4:1 durch. Von Anfang an bestimmte Rust das Spiel und ging früh in Führung. Wimpassing hatte es schwer, ins Spiel zu finden, vor allem nach einem frühen Platzverweis. Am Ende war der Sieg für den SC Rust mehr als verdient, da sie ihre Chancen konsequent nutzten und eine stabile Abwehrleistung zeigten.

Frühe Führung und Platzverweis

Das Spiel begann furios für den SC Freistadt Rust, die bereits in der 13. Minute durch Waldir De Jesus Santos Junior in Führung gingen. Die Heimmannschaft spielte von Beginn an druckvoll und ließ Wimpassing kaum Raum zur Entfaltung. Nur wenige Minuten später, in der 16. Minute, musste Wimpassing einen herben Rückschlag hinnehmen. David Bodo sah die Rote Karte und die Gäste waren fortan nur mehr zu zehnt.

Diese numerische Überlegenheit nutzte der SC Rust schnell aus. In der 20. Minute erhöhte Christiano Grigorio Barbosa Filho auf 2:0. Die Gastgeber spielten sich in einen regelrechten Rausch und ließen ihren Gegner kaum zur Ruhe kommen. Wimpassing versuchte zwar, sich zu wehren, konnte aber kaum eigene Akzente setzen.

SC Rust macht alles klar

Noch vor der Halbzeitpause setzte der SC Freistadt Rust einen weiteren Nadelstich. In der 40. Minute erzielte Nedo Maksimovic das 3:0 für die Hausherren. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnte Wimpassing jedoch noch ein Lebenszeichen senden. Daniel Filip Masulovic traf in der 45. Minute zum 3:1 und hielt die Hoffnungen seiner Mannschaft zumindest ein wenig am Leben.

In der zweiten Halbzeit nahm das Spiel etwas an Tempo ab, was hauptsächlich an der komfortablen Führung der Gastgeber lag. Der SC Rust kontrollierte das Geschehen und ließ kaum Chancen für Wimpassing zu. In der 81. Minute machte Nedo Maksimovic mit seinem zweiten Treffer des Tages endgültig den Deckel drauf und stellte den 4:1-Endstand her.

Nach 90 Minuten stand der Sieg des SC Freistadt Rust fest.

II. Liga Nord: SC Rust : Wimpassing - 4:1 (3:1)

81 Nedo Maksimovic 4:1

47 Daniel Filip Masulovic 3:1

40 Nedo Maksimovic 3:0

20 Christiano Grigorio Barbosa Filho 2:0

13 Waldir De Jesus Santos Junior 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.