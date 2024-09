Spannung bis zum Schluss: UFC Tadten besiegt Gattendorf mit 1:0

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 21:25

In einem umkämpften Spiel der vierten Runde der II. Liga Nord konnte sich der UFC Tadten knapp mit 1:0 gegen den SC Gattendorf durchsetzen. Der entscheidende Treffer fiel in der zweiten Halbzeit durch Tamás Fekete, der nach einem cleveren Freistoßtrick erfolgreich war. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieben weitere Tore aus, und so sicherte sich Tadten einen wichtigen Heimsieg.

Chancenarme erste Halbzeit

Das Spiel begann mit einer Schweigeminute zu Ehren der verstorbenen Elisabeth Hareter-Regner. Die Gastgeber liefen komplett in Rot auf, während Gattendorf in lila-weißen Trikots spielte. Tadten zeigte sich zunächst etwas aktiver, doch wirkliche Torchancen waren Mangelware. Bereits in der neunten Minute musste Gattendorfs Lubomir Chovanko wegen einer Kopfverletzung behandelt werden, konnte aber nach einer kurzen Pause weiterspielen.

Die erste nennenswerte Aktion verzeichnete Tadten in der 21. Minute, als Milán Szimhardt eine Freistoßflanke knapp verpasste. Gattendorf zeigte sich in der 19. Minute durch ihren Kapitän Norbert Schalling gefährlich, dessen Schuss jedoch stark pariert wurde. Bis zur Halbzeitpause dominierten die Abwehrreihen beider Teams, sodass es beim 0:0 blieb.

Fekete sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause kamen die Gäste etwas besser ins Spiel, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen. Ein Kopfball nach einer Ecke und ein Weitschuss von Maximilian Bernthaler brachten noch keine Wende. Tadten erhöhte in der Folge den Druck und kam in der 55. Minute schließlich zum verdienten Führungstreffer. Ein brillanter Freistoßtrick endete mit einem Lupfer von Tamás Fekete, der das 1:0 für die Hausherren erzielte.

Gattendorf versuchte daraufhin, den Ausgleich zu erzielen, und hatte in der 70. Minute eine große Möglichkeit durch Michal Slezak, der jedoch nicht zum Abschluss kam. Tadten blieb weiter gefährlich und hatte durch Milán Szimhardt mehrere gute Chancen, den Vorsprung auszubauen. In der 84. Minute scheiterte er jedoch am stark reagierenden Gattendorfer Torhüter Lukas Stifter-Bader.

Die Schlussphase war geprägt von hektischen Szenen und einer kurzen Rudelbildung in der 82. Minute. Tadten verteidigte leidenschaftlich und hatte in der 89. Minute Pech, als ein Angriff wegen Abseits abgepfiffen wurde. Gattendorf setzte in den letzten Minuten alles auf eine Karte, doch auch der aufgerückte Torhüter Stifter-Bader konnte das Blatt nicht wenden. Mit dem Abpfiff nach 95 Minuten stand der knappe, aber verdiente 1:0-Sieg für Tadten fest.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter sebi08 (55095 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter sebi08 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.