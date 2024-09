Torreigen: Kittsee bezwingt Gols in kurzweiliger Partie mit 4:3

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 22:00

In einem torreichen und kurzweiligen Match der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Kittsee am Samstag gegen Gols mit 4:3 durch. Die Partie war von Anfang an temporeich und beide Teams zeigten großen Einsatz. Kittsee konnte letztlich knapp die Oberhand behalten, obwohl Gols bis zur letzten Minute um den Ausgleich kämpfte.

Furioser Beginn - drei Tore in Durchgang eins

Schon früh im Spiel zeigte Kittsee seine Ambitionen und setzte Gols unter Druck. In der dritten Minute gelang Kittsee der erste Treffer durch Ibrahim Kamasik, der das 1:0 markierte. Gols ließ sich jedoch nicht lange bitten und glich in der 20. Minute durch Dominik Schmidt zum 1:1 aus.

Die Partie blieb intensiv und beide Mannschaften erspielten sich Chancen. In der 24. Minute legte Ziniel quer auf Schmidt, der jedoch nur die Latte traf, was für die Gäste aus Gols besonders ärgerlich war. Der Platzverhältnisse sorgten zusätzlich für Herausforderungen. Acht Minuten später war es erneut Kittsee, das zuschlug. Jozef Sombat köpfte in der 32. Minute zum 2:1 für die Hausherren ein, was den Halbzeitstand bedeutete.

Spannende zweite Halbzeit - furiose Anfangsminuten in Akt zwei

Nach der Pause ging es nahtlos spannend weiter. Kittsee erhöhte in der 49. Minute durch Jakub Lieskovsky auf 3:1. Doch Gols zeigte Moral und kam in der 58. Minute durch Milan Bortel, der nach einer Ecke per Kopf traf, wieder auf 3:2 heran.

Die Antwort von Kittsee ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 59. Minute, stellte Jozef Sombat den alten Zwei-Tore-Vorsprung wieder her und traf zum 4:2.

Gols gab sich nicht auf und versuchte weiterhin, den Rückstand zu verkürzen. Tatsächlich gelang es den Gästen in der 90. Minute, durch ein Traumtor von Paul Sommer auf 4:3 zu verkürzen. Sommer setzte damit ein weiteres Highlight in einer ohnehin schon ereignisreichen Partie.

Die letzten Minuten waren geprägt von hektischen Aktionen beider Mannschaften, doch letztlich konnte Kittsee den knappen Vorsprung über die Zeit bringen. Der Schlusspfiff ertönte nach 94 Minuten und besiegelte den 4:3-Heimsieg für Kittsee.

II. Liga Nord: Kittsee : Gols - 4:3 (2:1)

90 Paul Sommer 4:3

59 Jozef Sombat 4:2

58 Milan Bortel 3:2

49 Jakub Lieskovsky 3:1

32 Jozef Sombat 2:1

20 Dominik Schmidt 1:1

3 Ibrahim Kamasik 1:0

