FC Andau dreht Heimspiel gegen Steinbrunn

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 19:06

In einem spannenden Spiel der II. Liga Nord konnte sich der FC Andau gegen Steinbrunn mit einem knappen 3:2 durchsetzen. Die Partie begann mit einem frühen Rückstand für die Gastgeber, doch der FC Andau zeigte eine beeindruckende Moral und drehte das Spiel in der zweiten Halbzeit zu seinen Gunsten.

Gäste haben zur Pause die Nase knapp vorne

Das Spiel begann intensiv und Steinbrunn setzte erste Akzente. In der 45. Minute gelang es Lemut, die Gäste mit 0:1 in Führung zu bringen. Der Treffer kam nach einer Reihe von Chancen für Steinbrunn, die immer wieder Druck auf die Andauer Abwehr ausübten. Die erste Halbzeit war geprägt von vielen Zweikämpfen und taktischen Finessen, wobei die Gäste insgesamt etwas mehr Spielanteile hatten. Mit einem knappen 0:1 ging es in die Halbzeitpause.

FC Andau dreht Spiel

Nach der Pause zeigte der FC Andau ein völlig verändertes Gesicht. Nur sechs Minuten nach Wiederanpfiff konnte Mario Wendelin den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Dies setzte neue Kräfte bei den Gastgebern frei, die nun deutlich offensiver agierten. Der Druck zahlte sich erneut aus, als Wendelin in der 57. Minute sein zweites Tor des Tages erzielte und Andau mit 2:1 in Führung brachte.

Steinbrunn wirkte geschockt und fand nur schwer zurück ins Spiel. Andau nutzte diese Phase geschickt aus und konnte in der 65. Minute durch Robert Rak auf 3:1 erhöhen. Der komfortable Vorsprung schien den Gastgebern Sicherheit zu geben, doch Steinbrunn gab sich nicht geschlagen und kämpfte bis zur letzten Minute.

In der 90. Minute konnte Visar Ziberi noch einmal für Steinbrunn verkürzen und das Spiel auf 3:2 stellen. Doch die Zeit reichte nicht aus, um den Ausgleich zu erzielen. Trotz einer intensiven Schlussphase und sechs Minuten Nachspielzeit gelang es dem FC Andau, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten.

Das Spiel endete mit einem 3:2-Sieg für den FC Andau. Dieser Erfolg war vor allem der starken zweiten Halbzeit der Gastgeber zu verdanken, die nach dem frühen Rückstand nicht aufgaben und das Spiel mit viel Kampfgeist und Einsatz drehten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter (2940 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.