Torreiche Punkteteilung in Wimpassing

Spielberichte

Das Aufeinandertreffen in der II. Liga Nord zwischen Wimpassing und dem UFC Pamhagen endete nach einer intensiven Partie mit einem gerechten 2:2-Unentschieden. Die Hausherren gingen früh in Führung, doch Pamhagen kämpfte sich eindrucksvoll zurück und verdiente sich den Ausgleich. Der Schlusspfiff brachte ein Ergebnis, das die Dramatik und Ausgeglichenheit des Spiels widerspiegelte.

Wimpassing dominiert die erste Halbzeit

Von Beginn an war zu spüren, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel für sich zu entscheiden. Wimpassing zeigte früh, warum sie trotz ihres aktuellen Tabellenplatzes nicht zu unterschätzen sind. Bereits in der 10. Minute hatte Masulovic die erste Möglichkeit, doch Pamhagens Torhüter Barinec war auf dem Posten und verhinderte den frühen Rückstand.

In der 16. Minute kam Grgic zu einer weiteren Großchance, doch erneut hielt Barinec seinen Kasten sauber. Das Spiel nahm an Intensität zu, und in der 21. Minute ließ Masulovic eine weitere hundertprozentige Chance liegen. Die Hausherren blieben jedoch hartnäckig und wurden in der 23. Minute belohnt: Nach einem Eckball stieg Szilvasi am höchsten und köpfte zum 1:0 für Wimpassing ein.

Wimpassing blieb am Drücker und hätte die Führung ausbauen können, doch sowohl David Ivan als auch Matkovits scheiterten knapp vor der Pause. Ivan traf nur das Aluminium, während Matkovits' Versuch von Barinec pariert wurde. Pamhagen konnte sich glücklich schätzen, mit einem knappen Rückstand in die Halbzeitpause zu gehen.

Pamhagen schlägt zurück

Die zweite Halbzeit begann ähnlich intensiv wie die erste. Pamhagen kam mit neuem Elan aus der Kabine und drängte auf den Ausgleich. Batizi-Pócsi setzte in der 53. Minute den ersten Akzent, doch sein Abschluss verfehlte das Ziel deutlich. Auf der anderen Seite verpasste Matkovits in der 54. Minute eine weitere gute Gelegenheit für Wimpassing.

In der 64. Minute kam es zum Wendepunkt im Spiel: Sabler wurde im Strafraum gefoult und trat selbst zum fälligen Elfmeter an. Er verwandelte sicher zum 1:1 und brachte sein Team zurück ins Spiel. Nur drei Minuten später ging Wimpassing erneut in Führung. Masulovic verwandelte einen direkten Freistoß sehenswert und ließ Barinec keine Chance – 2:1 für die Gastgeber.

Doch Pamhagen gab nicht auf und bewies Moral. In der 78. Minute war es erneut Sabler, der mit einem präzisen Kopfball nach einer Hereingabe von Munzenrieder zum 2:2 ausglich. Sein Doppelpack war verdient und brachte die Gäste zurück auf Augenhöhe. In den letzten Minuten drängten beide Teams auf den Siegtreffer, doch keine Mannschaft konnte die entscheidende Chance nutzen.

Nach 91 spannenden Minuten pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und beide Mannschaften mussten sich mit einem Punkt begnügen. Während Wimpassing trotz des Unentschiedens weiterhin im Tabellenkeller feststeckt, bleibt Pamhagen ungeschlagen und nimmt einen wertvollen Punkt mit nach Hause.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mario Hötschl (1230 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mario Hötschl mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.