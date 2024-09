Neudorf/Parndorf Juniors überrollen UFC Pamhagen mit 4:0

Spielberichte

Details Samstag, 14. September 2024 21:42

In der 5. Runde der II. Liga Nord (BGLD) trafen der UFC Pamhagen und die Neudorf/Parndorf Juniors aufeinander. Trotz schlechten Wetters und starkem Wind boten die Gäste eine eindrucksvolle Vorstellung und sicherten sich einen souveränen 4:0-Sieg. Die Partie begann dynamisch und die Neudorf/Parndorf Juniors zeigten früh ihre Dominanz, was letztendlich zu einem klaren Ergebnis führte.

Frühe Führung der Gäste - klarer Vorsprung zur Pause

Schon in der Anfangsphase wurde deutlich, dass die Neudorf/Parndorf Juniors das Spiel bestimmen wollten. In der 5. Minute gelang es Christopher Pinter, die Gäste mit 1:0 in Führung zu bringen. Nur wenige Minuten später, in der 12. Minute, erhöhte derselbe Spieler auf 2:0. Die Verteidigung von UFC Pamhagen hatte große Schwierigkeiten, die Angriffe der Gäste abzuwehren.

Der Druck von Neudorf/Parndorf Juniors ließ nicht nach und die Gastgeber schienen keine Antwort auf die offensive Spielweise der Gäste zu finden. In der 32. Minute war es dann Marius Charizopulos, der den Vorsprung auf 3:0 ausbaute. Zu diesem Zeitpunkt schien das Spiel bereits entschieden zu sein, obwohl noch eine lange Spielzeit bevorstand.

Durchgang zwei nur mehr Formsache

Die zweite Halbzeit begann mit einem deutlichen Rückstand für UFC Pamhagen. Trotz ihrer Bemühungen, den Druck zu erhöhen und zurück ins Spiel zu finden, gelang es ihnen nicht, die gut organisierte Verteidigung der Neudorf/Parndorf Juniors zu durchbrechen. Besonders in der 60. Minute versuchte Pamhagen, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden, doch die Gäste blieben standhaft.

In der 70. Minute folgte dann die endgültige Entscheidung: Frederic Baumann traf zum 4:0 für die Neudorf/Parndorf Juniors und beseitigte alle Hoffnungen der Heimmannschaft auf ein Comeback. Dabei blieb es final auch.

II. Liga Nord: Pamhagen : Neudorf/Parndorf Jrs. - 0:4 (0:3)

70 Frederic Baumann 0:4

32 Marius Charizopulos 0:3

12 Christopher Pinter 0:2

5 Christopher Pinter 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.