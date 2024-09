SpG Neudorf/Parndorf Juniors lachen nach 7:2-Schützenfest von der Tabellenspitze

Spielberichte

In einem einseitigen Spiel der II. Liga Nord setzte sich die Spielgemeinschaft Neudorf/Parndorf Juniors beeindruckend mit 7:2 durch. Schon in der ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber, die nach dem vierten Saisonsieg von der Tabellenspitze lachen, mit fünf Treffern für klare Verhältnisse. Winden konnte in der zweiten Hälfte zwar zwei Tore erzielen, doch das reichte nicht, um der überlegenen SpG gefährlich zu werden.

Messe ist früh gelesen

Das Spiel in der Novo Selo Arena begann mit einem temporeichen Start der Gastgeber. Bereits in der 9. Minute fiel das erste Tor durch Kapitän Christopher Pinter, der nach einem schönen Spielzug seine Mannschaft in Führung brachte. Drei Minuten später versuchte Winden durch einen starken Schuss von Sascha Savoric zu antworten, doch SpG-Torhüter Samuel Luntzer verhinderte mit einer beeindruckenden Parade den Ausgleich.

Nur wenige Minuten später erhöhte Lorenz Gollowitzer auf 2:0 für die Neudorf/Parndorf Juniors. Der Druck auf Winden nahm weiter zu, und in der 26. Minute konnte Frederic Baumann das 3:0 erzielen. Die Defensive der Gäste zeigte sich zunehmend überfordert, was Baumann in der 29. Minute ausnutzte, um mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 zu erhöhen. Jonas Frank setzte in der 36. Minute mit dem 5:0 den Schlusspunkt der ersten Halbzeit, womit die Gastgeber bereits zur Pause für klare Verhältnisse gesorgt hatten.

Kondrlik schnürt Doppelpack - Hausherren feiern Kantersieg

Nach der Pause zeigte der FC Winden Ansätze einer Reaktion. In der 67. Minute gelang David Kondrlik der erste Treffer für Winden, der das Ergebnis auf 5:1 verkürzte. Dieser Treffer schien den Gästen neuen Mut zu geben, und nur sieben Minuten später erzielte abermals Kondrlik das 5:2.

Doch die Hoffnung der Gäste auf eine spektakuläre Aufholjagd wurde schnell wieder zunichte gemacht. In der 89. Minute machte Marius Charizopulos für die Heimischen das halbe Dutzend voll. Den Schlusspunkt setzte schließlich Christopher Pinter, der in der 90. Minute mit seinem zweiten Tor des Abends das Endresultat von 7:2 herstellte.

In den letzten Minuten der Partie spielten die Neudorf/Parndorf Juniors das Ergebnis souverän herunter und ließ den Ball geschickt in den eigenen Reihen laufen, ehe Schiedsrichter Stojanovic nach 92 Minuten die Partie abpfiff. Die Gastgeber zeigten eine beeindruckende Offensivleistung und belohnten sich mit der Tabellenführung.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Zare Kolasinac (1573 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Zare Kolasinac mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.