Spannendes Derby: UFC Tadten zwingt Pamhagen in die Knie

Im packenden Seewinkelderby zwischen dem UFC Tadten und demUFC Pamhagen setzte sich Tadten mit 2:1 durch. Die Gastgeber zeigten insbesondere in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung und gingen verdient in Führung. Pamhagen hingegen fand erst spät ins Spiel, konnte aber in der Schlussphase für Spannung sorgen.

Szimhardt schnürt Doppelpack

Das Derby begann mit einem leichten Vorteil für Tadten, das den besseren Start erwischte. Nach 18 Minuten hatte Milán Szimhardt die erste gute Tor-Chance, doch die Gästeabwehr konnte in letzter Sekunde klären. Tadten blieb am Drücker und ging in der 28. Minute verdient in Führung. Nach einem schnellen Konter über Lukas Hoffmann brachte Szimhardt den Ball sicher im Tor unter.

Pamhagen hatte in der 24. Minute Pech, als ein Schuss von David Fleischhacker die Latte traf. Tadten nutzte diese Schwächephase der Gäste eiskalt aus und erhöhte in der 37. Minute auf 2:0. Wieder war es Szimhardt, der nach einem Doppelpass aus der rechten Strafraumseite per Dropkick erfolgreich war.

Die Gastgeber hätten kurz vor der Pause beinahe noch das dritte Tor erzielt, doch Lukas Hoffmann scheiterte im Eins-gegen-Eins am Pamhagener Torhüter. Mit einem verdienten 2:0 ging Tadten in die Halbzeit.

Spannung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Wiederanpfiff war es erneut Pamhagen, das die erste gute Chance hatte. Oliver Thüringer schoss knapp rechts am Tor vorbei. Tadten agierte nun vorsichtiger und konzentrierte sich mehr auf die Verteidigung. In der 54. Minute hatte Tamás Fekete eine Großchance, doch sein Schuss verfehlte das Ziel nur knapp.

Die zweite Halbzeit wurde zunehmend hitziger. In der 66. Minute kam es zu einer Rudelbildung, an der mehrere Spieler beteiligt waren. Kurz darauf gelang Pamhagen der Anschlusstreffer. Roman Sabler verwandelte einen Eckstoß direkt zum 2:1.

Die Schlussphase war von großer Spannung geprägt. Tadten vergab in der 90. Minute eine große Konter-Chance und musste kurz darauf ein Abseitstor hinnehmen. Gleichzeitig erhielt Tamás Fekete eine Gelb-Rote Karte wegen Unsportlichkeit, was die Gastgeber zusätzlich unter Druck setzte. Pamhagen drängte auf den Ausgleich, doch Tadten verteidigte geschickt und ließ keinen weiteren Treffer zu. Nach sieben Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab. Tadten konnte einen knappen, aber verdienten 2:1-Sieg feiern und sich somit wichtige drei Punkte sichern.

