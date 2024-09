Gattendorf siegt gegen Kittsee souverän mit 4:0

Spielberichte

Details Freitag, 20. September 2024 22:29

In Runde 6 der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Gattendorf auswärts klar gegen Kittsee durch. Bereits zur Halbzeit lag das Auswärtsteam mit 2:0 in Führung, ehe sie in der zweiten Hälfte den Vorsprung weiter ausbauten und schließlich einen 4:0-Sieg feierten. Kittsee konnte über die gesamte Spieldauer dem Druck der Gäste nicht standhalten und musste sich letztlich geschlagen geben.

Zwei-Tore-Vorsprung der Gäste zur Pause

Das Spiel zwischen Kittsee und Gattendorf begann mit hohem Tempo. Bereits in der 16. Minute konnte Michal Slezak für Gattendorf das erste Tor erzielen. Nach einem schnellen Angriff gelang es ihm, den Ball im Netz der Heim-Mannschaft zu versenken und damit sein Team früh in Führung zu bringen. Kittsee versuchte zwar, sofort zu antworten, doch die Abwehr von Gattendorf stand stabil und ließ keine nennenswerten Chancen zu.

In der 35. Minute war es erneut Gattendorf, das jubeln durfte. Lubomir Chovanko erhöhte nach einem gut herausgespielten Angriff auf 2:0. Dies war ein schwerer Schlag für Kittsee, das in der ersten Halbzeit nicht in der Lage war, gefährliche Akzente nach vorne zu setzen. Mit diesem komfortablen Vorsprung für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Gattendorf dominiert auch in der zweiten Hälfte

Nach der Pause blieb Gattendorf das spielbestimmende Team. Kittsee bemühte sich zwar, das Spiel zu drehen, fand jedoch keine Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gäste. In der 70. Minute war es erneut Lubomir Chovanko, der nach einem schnellen Konter das 3:0 für Gattendorf erzielte. Mit diesem Tor war die Vorentscheidung gefallen, denn Kittsee zeigte kaum noch Gegenwehr.

Das Spiel plätscherte nun vor sich hin, bis Norbert Schalling in der 80. Minute den Schlusspunkt setzte.

II. Liga Nord: Kittsee : Gattendorf - 0:4 (0:2)

80 Norbert Schalling 0:4

70 Lubomir Chovanko 0:3

35 Lubomir Chovanko 0:2

16 Michal Slezak 0:1

