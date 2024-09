5:2! SV Gols triumphiert über Steinbrunn

Spielberichte

Details Samstag, 21. September 2024 19:48

In einem Duell in der 6. Runde der II. Liga Nord konnte der SV Gols einen klaren 5:2-Sieg gegen den ASV Steinbrunn einfahren. Das Spiel bot zahlreiche packende Momente und zeigte die offensive Stärke beider Teams. Besonders die Heimmannschaft glänzte durch eine beeindruckende Offensivleistung und konnte sich so entscheidend gegen Steinbrunn durchsetzen.

Golser Doppelschlag

Das Match begann dynamisch, und in der 26. Minute konnte Fabian Ziniel die Heimmannschaft in Führung bringen. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem ASV-Torhüter keine Chance. Nur sieben Minuten später erhöhte Pascal Krikler durch einen souverän verwandelten Elfmeter auf 2:0. Die Golser Fans jubelten, während Steinbrunn bemüht war, zurück ins Spiel zu finden.

Steinbrunn gelang es dann tatsächlich, den Rückstand zu verkürzen. In der 34. Minute nutzte Visar Ziberi eine Unaufmerksamkeit in der Golser Abwehr und traf zum 2:1. Dieses Tor brachte neue Spannung in die Partie, und beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball. Mit diesem Zwischenstand von 2:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause.

Torreiche zweite Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel erwischte Gols erneut den besseren Start. In der 52. Minute stellte Felix Schmelzer den alten Zwei-Tore-Abstand wieder her und erhöhte auf 3:1. Doch Steinbrunn gab sich nicht geschlagen und konnte in der 69. Minute durch Csongor Harangozo auf 3:2 verkürzen, was die Hoffnung auf ein Comeback erneut entfachte.

Doch Gols zeigte sich unbeeindruckt und setzte nach. In der 77. Minute stellte Patrik Petrak mit seinem Treffer zum 4:2 die Weichen endgültig auf Sieg für die Hausherren. Steinbrunn konnte dem Offensivdruck der Golser nichts entgegensetzen. Die Situation spitzte sich für die Gäste weiter zu, als Manuel Buchreiter in der 90. Minute nach einem Torraub die Rote Karte sah und somit seine Mannschaft in Unterzahl zurückließ.

Den Schlusspunkt setzte erneut Fabian Ziniel in der Nachspielzeit. Mit seinem zweiten Tor des Tages besiegelte er den 5:2-Endstand und ließ die Golser Fans jubeln. Kurz darauf ertönte der Schlusspfiff und Gols konnte einen verdienten Sieg feiern.

II. Liga Nord: Gols : Steinbrunn - 5:2 (2:1)

91 Fabian Ziniel 5:2

77 Patrik Petrak 4:2

69 Csongor Harangozo 3:2

52 Felix Schmelzer 3:1

34 Visar Ziberi 2:1

33 Pascal Krikler 2:0

26 Fabian Ziniel 1:0

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

