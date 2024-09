Wimpassing feiert Heimsieg gegen Deutsch Jahrndorf

Spielberichte

In einem spannenden Match der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Wimpassing mit einem 2:0-Sieg gegen Deutsch Jahrndorf durch. Nach einer torlosen ersten Halbzeit sorgten zwei Treffer in der zweiten Hälfte für die Entscheidung. Vinko Grgic und Thomas Johann Michael Leitgeb erzielten die Tore für Wimpassing, das sich damit wichtige drei Punkte sicherte.

Erste Halbzeit ohne Tore

Die Partie zwischen Wimpassing und Deutsch Jahrndorf begann mit hoher Intensität. Beide Mannschaften agierten von Anfang an offensiv und suchten den schnellen Weg zum Tor. Trotz mehrerer guter Chancen auf beiden Seiten blieb das erste Tor in der ersten Halbzeit jedoch aus. Die Abwehrreihen standen sicher, und auch die Torhüter beider Teams zeigten eine starke Leistung. Insbesondere die Defensive von Wimpassing konnte die Angriffsversuche der Gäste aus Deutsch Jahrndorf immer wieder entschärfen.

Wimpassing versuchte, das Spielgeschehen zu kontrollieren und erarbeitete sich eine Reihe von Möglichkeiten, die jedoch nicht zum gewünschten Erfolg führten. Auch Deutsch Jahrndorf blieb gefährlich und hätte durchaus in Führung gehen können. Dennoch ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, was die Spannung für die zweite Hälfte nur noch steigerte.

Starker Start in Akt zwei bringt Entscheidung für Heim-Team

Mit Beginn der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild. Wimpassing kam entschlossen aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Abwehr der Gäste. Dies zahlte sich bereits in der 50. Minute aus: Vinko Grgic erzielte das erste Tor des Spiels und brachte Wimpassing mit 1:0 in Führung. Grgic zeigte seine ganze Klasse und verwandelte die Möglichkeit souverän.

Nach diesem Führungstreffer spielte Wimpassing befreiter auf und dominierte das Geschehen. Deutsch Jahrndorf versuchte zwar, zurückzuschlagen, fand aber kein Mittel gegen die gut organisierte Defensive der Gastgeber. Die Gäste kämpften weiter, konnten jedoch keine zwingenden Chancen herausspielen.

In der 69. Minute sorgte dann Thomas Johann Michael Leitgeb für die Vorentscheidung. Mit einem präzisen Schuss erhöhte er auf 2:0 und sicherte Wimpassing damit einen komfortablen Vorsprung. Leitgeb zeigte sich einmal mehr als zuverlässiger Torjäger und ließ dem Torhüter von Deutsch Jahrndorf keine Chance.

In der verbleibenden Spielzeit versuchte Deutsch Jahrndorf noch einmal alles, um das Blatt zu wenden, doch die Abwehr von Wimpassing stand weiterhin sicher. Das Heimteam ließ nichts mehr anbrennen und brachte den 2:0-Sieg souverän über die Zeit.

II. Liga Nord: Wimpassing : Deutsch Jahrndorf - 2:0 (0:0)

69 Thomas Johann Michael Leitgeb 2:0

50 Vinko Grgic 1:0

Details

