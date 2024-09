Spannung pur: SC Rust gewinnt Krimi beim FC Andau

Spielberichte

Details Sonntag, 22. September 2024 10:05

In einem aufregenden Spiel der 6. Runde der II. Liga Nord (BGLD) trafen der FC Andau und der SC Freistadt Rust aufeinander. Die Partie, die am Samstagabend stattfand, bot den Zuschauern eine Achterbahn der Gefühle, endete jedoch mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste aus Rust. Besonders in der zweiten Halbzeit ging es heiß her, als beide Teams alles gaben, um das Spiel für sich zu entscheiden.

Erste Halbzeit: Führungstor für SC Rust

Der SC Freistadt Rust setzte schon in der ersten Halbzeit ein deutliches Zeichen. In der 33. Minute gelang Waldir De Jesus Santos Junior das erste Tor des Abends, als er den Ball gekonnt im Netz versenkte und damit seine Mannschaft mit 1:0 in Führung brachte. FC Andau bemühte sich danach, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch mehrfach an der gut organisierten Abwehr von SC Rust und einem stark aufspielenden Torhüter.

Zweite Halbzeit: Tore und Dramatik

Der zweite Durchgang begann furios. Bereits in der 47. Minute konnte Mario Wendelin für den FC Andau aus 16 Metern den Ausgleich zum 1:1 erzielen. Das Spiel wurde nun intensiver und beide Mannschaften schenkten sich nichts. In der 60. Minute kam es zu einer unglücklichen Situation für die Gastgeber, als Nico Wurzinger unglücklich ins eigene Tor abfälschte und SC Rust somit wieder mit 2:1 in Führung brachte.

In der 73. Minute schlug SC Freistadt Rust erneut zu. Nach einem eiskalten Konter erhöhte Christiano Grigorio Barbosa Filho die Führung der Gäste auf 3:1. Das Spiel schien damit entschieden, doch FC Andau zeigte Kampfgeist. In der 85. Minute kam es zu einer unschönen Szene, als Oliver Augustini von FC Andau nach einem Foul die Rote Karte sah und seine Mannschaft somit in Unterzahl zurückließ.

Trotz dieser Dezimierung gab FC Andau nicht auf. Nur eine Minute später, in der 86. Minute, erzielte erneut Mario Wendelin mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel das 2:3 und brachte damit noch einmal Spannung in die Partie. Die Schlussphase war geprägt von Hektik und vielen intensiven Zweikämpfen. In den letzten Minuten, inklusive der vier Minuten Nachspielzeit, warf FC Andau alles nach vorne, konnte jedoch den Ausgleich nicht mehr erzielen.

Der Schiedsrichter pfiff schließlich nach 94 Minuten die hitzige Partie ab, und SC Freistadt Rust konnte einen knappen, aber wichtigen 3:2-Auswärtssieg feiern. FC Andau hingegen musste trotz einer kämpferischen Leistung und zwei Toren von Mario Wendelin eine bittere Niederlage hinnehmen.

II. Liga Nord: Andau : SC Rust - 2:3 (0:1)

86 Mario Wendelin 2:3

73 Christiano Grigorio Barbosa Filho 1:3

60 Eigentor durch Nico Wurzinger 1:2

47 Mario Wendelin 1:1

33 Waldir De Jesus Santos Junior 0:1

