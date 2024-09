Schlagabtausch endet unentschieden: UFC Pama und FC Illmitz trennen sich 2:2

Spielberichte

In einem packenden Duell der II. Liga Nord (BGLD) trennten sich UFC Pama und FC Illmitz mit einem 2:2-Unentschieden. Das Spiel bot den Zuschauern spannende Wendungen, spektakuläre Tore und eine umkämpfte Schlussphase. Trotz des hart erkämpften Ausgleichs der Hausherren konnte sich keine der beiden Mannschaften die volle Punktzahl sichern.

Illmitz geht in Führung und führt nach 45 Minuten

Der Anpfiff ertönte und das Spiel zwischen UFC Pama und FC Illmitz begann. Schon früh zeichnete sich ein intensiver Schlagabtausch ab, in dem beide Teams versuchten, die Oberhand zu gewinnen. In der 23. Minute gelang den Gästen aus Illmitz der erste Treffer. Nach einer hervorragenden Vorarbeit von Daniel Ecker netzte Christian Salzl zur 1:0-Führung für den FC Illmitz ein. Der frühe Treffer setzte die Gastgeber unter Druck, die nun gezwungen waren, den Ausgleich zu suchen.

In der Folgezeit entwickelte sich ein offenes Spiel, in dem beide Mannschaften zu Chancen kamen. Doch weder UFC Pama noch FC Illmitz konnten ihre Möglichkeiten in der ersten Halbzeit weiter nutzen. So ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeitpause.

UFC Pama kämpft sich zurück

Nach der Pause kam UFC Pama entschlossen aus der Kabine und erhöhte den Druck auf die Gäste. In der 55. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foulspiel auf den Elfmeterpunkt, was eine große Chance für die Hausherren bedeutete. Erik Micovcak trat an und verwandelte den Strafstoß souverän zum 1:1-Ausgleich in der 56. Minute. Die Zuschauer bejubelten den verdienten Ausgleich, und die Partie war wieder völlig offen.

Doch nur 14 Minuten später schlug der FC Illmitz erneut zu. Erwin Gartner zog aus der Distanz ab und versenkte den Ball in der 70. Minute mit einem sehenswerten Weitschuss im Tor. Die erneute Führung für die Gäste brachte die Hausherren erneut in Zugzwang.

UFC Pama zeigte jedoch große Moral und ließ sich von dem erneuten Rückstand nicht entmutigen. In der 75. Minute war es Markus Fabsich, der nach einem schönen Spielzug zum 2:2-Ausgleich traf. Die Gastgeber kämpften weiter unermüdlich und setzten alles daran, das Spiel noch zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Die Schlussphase des Spiels war von hoher Intensität geprägt. Beide Teams drängten auf den Siegtreffer, doch die Abwehrreihen standen stabil und ließen keine weiteren Treffer zu. In der 90. Minute erhielt Wolfgang Gmoser vom FC Illmitz die Gelb-Rote Karte.

Nach 95 Minuten pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und das Spiel endete mit einem 2:2-Unentschieden. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung und lieferten den Zuschauern ein packendes Spiel, das bis zur letzten Sekunde spannend blieb. Das Unentschieden spiegelt den ausgeglichenen Spielverlauf wider, und beide Mannschaften können mit der gezeigten Leistung zufrieden sein.

II. Liga Nord: UFC Pama : FC Illmitz - 2:2 (0:1)

75 Markus Fabsich 2:2

70 Erwin Gartner 1:2

56 Erik Micovcak 1:1

23 Christian Salzl 0:1

