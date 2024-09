UFC Pama stürzt den ASV Steinbrunn in die Krise

Spielberichte

Ein kampfbetontes Spiel zwischen Steinbrunn und UFC Pama endete mit einem knappen aber verdienten 2:1-Sieg für die Gäste aus Pama. Trotz eines furiosen Starts und einer schnellen Führung der gäste blieb es bis zum Schluss ein Chancenarmes aber dennoch spannendes Spiel bis zur letzten Minute wo Steinbrunn den einen Elfmeter nicht verwandeln konnte und sich geschlagen geben musste. Die Partie war geprägt von intensivem Einsatz aber wenig entscheidenden Momenten, die die Zuschauer den Atem rauben konnte

Furioser Beginn und schneller Ausgleich

UFC Pama legte einen Blitzstart hin und ging bereits in der vierten Minute durch Christoph Andreas Fabsich in Führung. Steinbrunn zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte weiter. Nur 14 Minuten später gelang Jan Kowanz in abseits verdächtiger Position der Ausgleich, als er in der 18. Minute für Steinbrunn traf. Das Spiel war wieder offen und beide Mannschaften zeigten sich entschlossen das Spiel zu gestalten, was weder den ASV noch den UFC so Recht gelang.

Die erste Halbzeit blieb ausgeglichen. Beide Teams hatten Chancen, doch weder Steinbrunn noch UFC Pama konnten die Oberhand gewinnen. Die Verteidigungsreihen beider Mannschaften standen stabil und verhinderten weitere Treffer. So ging es mit einem 1:1-Unentschieden in die Halbzeitpause, die Erwartungen für die zweite Halbzeit waren hoch,die Ernüchterung für die heimische elf ebenso.

Entscheidende zweite Halbzeit und verpasste Chancen

Nach der Pause blieb das Spiel intensiv und umkämpft. Beide Mannschaften zeigten großen Einsatz und kämpften um jeden Ball.

In der 78. Minute, gelang UFC Pama der entscheidende Treffer. Dominik Trnka traf zum 2:1 für die Gäste und stellte damit die Weichen für den Sieg. Steinbrunn versuchte in der verbleibenden Zeit, noch einmal zurückzukommen, doch die Abwehr von UFC Pama stand sicher und ließ keinen weiteren Treffer zu. In der 82. Minute hatte jedoch der ASV die große Chance auf den Ausgleich, aber Routine Csongor Harangozo scheiterte vom Elfmeterpunkt am gegnerischen Torhüter.

In der Nachspielzeit von vier Minuten warf Steinbrunn noch einmal alles nach vorne, doch es sollte nicht reichen. Die Gäste verteidigten ihren Vorsprung bis zum Schlusspfiff und konnten sich über einen hart erkämpften Auswärtssieg freuen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter (3130 Bonuspunkte)

II. Liga Nord: Steinbrunn : UFC Pama - 1:2 (1:1)

78 Dominik Trnka 1:2

18 Jan Kowanz 1:1

4 Christoph Andreas Fabsich 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Reporter reporter mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.