Spannendes Duell zwischen UFC Pamhagen und FC Andau endet unentschieden

Details Samstag, 28. September 2024 22:17

Ein packendes Spiel in der II. Liga Nord (BGLD) endete mit einem 1:1-Unentschieden zwischen dem UFC Pamhagen und dem FC Andau. Das Spiel bot zahlreiche Höhepunkte und dramatische Wendungen, die die Zuschauer in Atem hielten. Trotz eines frühen Platzverweises für die Gäste und eines gehaltenen Elfmeters blieb das Match bis zur letzten Minute spannend, bevor beide Teams jeweils einmal das Tor trafen.

Erste Halbzeit: Dramatischer Beginn und verpasste Chancen

Der Start des Spiels zwischen dem UFC Pamhagen und dem FC Andau verlief intensiv. Bereits in der 8. Minute hatte Andau die erste Möglichkeit, doch die Abwehr von Pamhagen konnte die Situation entschärfen. In der 18. Minute kam es zu einer entscheidenden Szene: Sascha Peck vom FC Andau sah die rote Karte, und Pamhagen erhielt einen Elfmeter zugesprochen. Roman Sabler trat an, doch sein schwacher Schuss wurde vom Torhüter der Gäste pariert. Dies war eine große Gelegenheit für die Gastgeber, früh in Führung zu gehen, die jedoch ungenutzt blieb.

Die erste Halbzeit verlief weiterhin ereignisreich, wobei Pamhagen mehrere gute Freistoßchancen hatte. In der 39. Minute ging ein Freistoß aus 16 Metern links neben das Tor, und kurz vor der Pause, in der 42. Minute, landete ein weiterer Freistoß in der Mauer. Ein vielversprechender Vorstoß kurz vor der Halbzeit endete knapp über der Latte. Somit ging es mit einem 0:0 in die Pause.

Zweite Halbzeit: Tore und Dramatik bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ohne personelle Veränderungen. Beide Teams kamen unverändert aus der Kabine zurück. Der FC Andau zeigte sich trotz Unterzahl weiterhin kämpferisch und hatte in der 68. Minute eine gute Möglichkeit, doch der Ball ging daneben. Zwei Minuten später, in der 61. Minute, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Andau. Tomas Stasik trat an und verwandelte souverän zur 1:0-Führung für die Gäste.

In der 76. Minute vergab Pamhagen eine Konterchance, und es schien, als ob die Gäste ihre knappe Führung über die Zeit retten könnten. Doch in der Nachspielzeit kam es noch einmal zu dramatischen Szenen. In der 90. Minute gelang Benjamin Steinhofer der verdiente Ausgleich für Pamhagen. Mit einem präzisen Schuss brachte er sein Team zurück ins Spiel und sorgte für großen Jubel bei den Heimfans.

Nach sechs Minuten Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter die Partie, die mit einem 1:1-Unentschieden endete. Trotz der roten Karte in der ersten Halbzeit und der vergebenen Chancen auf beiden Seiten war es ein spannendes und intensives Spiel, das keinen Sieger fand, aber viele Höhepunkte bot.

II. Liga Nord: Pamhagen : Andau - 1:1 (0:0)

96 Benjamin Steinhofer 1:1

63 Tomas Stasik 0:1

Details

