Spannende Schlussphase: Tadten besiegt Winden nach Rückstand

Details Samstag, 28. September 2024 22:18

In einem aufregenden Spiel der 7. Runde der II. Liga Nord konnte der UFC Tadten einen späten Sieg gegen den FC Winden einfahren. Trotz eines frühen Rückstandes in der zweiten Halbzeit schafften die Gäste aus Tadten eine eindrucksvolle Wende und sicherten sich in den letzten Minuten den Sieg. Die Torschützen Tomas Kadik und Moi Mahande Palesio sorgten für die entscheidenden Treffer und bescherten Tadten die wichtigen drei Punkte.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit viel Druck seitens Tadten, die gleich in den ersten Minuten das Tempo bestimmten. Bereits in der 3. Minute hatte Armin Burian die erste Gelegenheit, konnte den Ball jedoch nicht im Tor unterbringen. Der FC Winden hielt dagegen und hatte in der 8. Minute eine gute Chance durch einen Freistoß, den Tadten-Torhüter Adam Klekner jedoch parierte.

In den folgenden Minuten setzte Tadten weiterhin auf Offensive, aber Chancen von Milan Szimhardt und Lukas Hofmann blieben ungenutzt. Auf der anderen Seite zeigte auch der FC Winden immer wieder gute Ansätze, konnte aber ebenfalls keine Tore erzielen. In der 38. Minute dominierte Tadten mit mehr Ballbesitz, während Winden Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten ging es torlos in die Halbzeitpause.

Spannende zweite Halbzeit und dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Möglichkeit für Winden, die jedoch erneut ungenutzt blieb. In der 54. Minute parierte Adam Klekner einen weiteren Schuss der Gastgeber. Nur wenige Minuten später belohnte sich Winden für den zunehmenden Druck und erzielte durch David Kondrlik das 1:0. Ein abgeblockter Schuss führte dazu, dass der Ball bei Kondrlik landete, der ihn ins linke untere Eck verwandelte.

Tadten gab sich nicht geschlagen und versuchte, den Ausgleich zu erzielen. In der 58. Minute hatte Thomas Regner eine Chance aus 30 Metern, aber der Ball ging über das Tor. Die entscheidende Wende kam in der 68. Minute, als Manuel Kientzl von Winden die Gelb-Rote Karte sah und seine Mannschaft in Unterzahl geriet. Tadten nutzte die Überzahl und erhöhte den Druck auf die Gastgeber.

In der 88. Minute gelang Tomas Kadik der Ausgleichstreffer zum 1:1, nachdem Moi Mahande Palesio den Ball zu ihm passte. Das Spiel blieb weiterhin spannend, und in der Nachspielzeit krönte Tadten die Aufholjagd mit einem weiteren Treffer. Nach einem Schuss von Milan Szimhardt konnte der Winden-Torwart den Ball nicht klären, und Moi Mahande Palesio nutzte die Chance und schob den Ball zum 2:1 ins Netz.

Der FC Winden versuchte in den letzten Minuten noch einmal, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch und musste sich letztlich geschlagen geben. Der Schlusspfiff in der 94. Minute besiegelte den knappen, aber verdienten Sieg für den UFC Tadten.

Insgesamt bot das Spiel zwischen dem FC Winden und dem UFC Tadten viel Spannung und Dramatik, vor allem in der Schlussphase. Tadten zeigte Moral und nutzte die Überzahl konsequent, um das Spiel zu drehen und die drei Punkte mit nach Hause zu nehmen.

II. Liga Nord: Winden : Tadten - 1:2 (0:0)

92 Moi Mahande Palesio 1:2

88 Tomas Kadik 1:1

61 David Kondrlik 1:0

