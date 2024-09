Gattendorf triumphiert über Gols mit 3:1

Spielberichte

Details Samstag, 28. September 2024 22:19

Im spannenden Aufeinandertreffen der 7. Runde der II. Liga Nord (BGLD) setzte sich Gattendorf mit einem überzeugenden 3:1-Sieg gegen Gols durch. Bereits in der ersten Halbzeit dominierte das Heimteam das Spielgeschehen und ging mit einer komfortablen 3:0-Führung in die Pause. Trotz eines Anschlusstreffers von Gols in der zweiten Halbzeit konnten die Gäste das Blatt nicht mehr wenden.

Ein furioser Beginn für Gattendorf

Schon früh zeigte sich Gattendorf in bestechender Form. In der 14. Minute gelang Michal Slezak das erste Tor des Spiels und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Der frühe Treffer gab Gattendorf sichtlich Auftrieb und ließ die Mannschaft weiterhin druckvoll agieren.

Der Druck zahlte sich aus, denn nur wenige Minuten vor der Halbzeitpause konnte Gattendorf seine Führung weiter ausbauen. In der 42. Minute erhöhte Norbert Schalling auf 2:0. Doch damit nicht genug: Nur eine Minute später, in der 43. Minute, erzielte Alan Kovac das 3:0 und sorgte damit für eine komfortable Halbzeitführung.

Spannung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit versuchte Gols, das Spielgeschehen zu drehen. Eine spannende Szene spielte sich in der 54. Minute ab, als Gattendorf einen Elfmeter zugesprochen bekam. Doch der Torhüter von Gols, avancierte zum Helden, indem er sowohl den Elfmeter als auch den Nachschuss mit einer beeindruckenden Doppelparade abwehrte.

Gols konnte schließlich in der 74. Minute einen Treffer landen. Fabian Ziniel verkürzte auf 3:1 und gab den Gästen einen kleinen Hoffnungsschimmer. Trotz dieses Anschlusstreffers gelang es Gols jedoch nicht, das Spiel zu drehen oder weitere Treffer zu erzielen.

Das Spiel endete schließlich nach 90 Minuten mit einem 3:1-Sieg für Gattendorf. Die Gastgeber konnten ihren Vorsprung aus der ersten Halbzeit erfolgreich verteidigen und feierten einen verdienten Heimsieg.

II. Liga Nord: Gattendorf : Gols - 3:1 (3:0)

74 Fabian Ziniel 3:1

43 Alan Kovac 3:0

42 Norbert Schalling 2:0

14 Michal Slezak 1:0

