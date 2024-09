Spannung bis zur letzten Minute: SC Rust unterliegt Kittsee mit 1:2

Spielberichte

Sonntag, 29. September 2024

In der siebten Runde der II. Liga Nord (BGLD) trafen der SC Rust und Kittsee aufeinander. In einem spannenden Duell setzte sich Kittsee mit 2:1 durch und sicherte sich wichtige Punkte. Trotz eines späten Anschlusstreffers von Alexander Fiedler konnte SC Rust die Partie nicht mehr drehen. Besonders hervorzuheben waren die Tore von Ibrahim Kamasik und Jozef Sombat für die Gäste sowie eine Gelb/Rote Karte gegen Kittsee kurz vor Schluss.

Erste Halbzeit: Führung für Kittsee

Das Spiel begann mit dem Anpfiff in der ersten Minute und beide Mannschaften starteten mit viel Elan in die Partie. Die erste nennenswerte Aktion ereignete sich jedoch erst in der 24. Minute: Kittsee ging durch ein Tor von Ibrahim Kamasik mit 1:0 in Führung. Kamasik nutzte eine Unachtsamkeit der Rust-Verteidigung und brachte sein Team früh in eine komfortable Ausgangslage.

Nach dem Führungstreffer zogen sich die Gäste etwas zurück und überließen SC Rust mehr Ballbesitz. Doch die Hausherren konnten aus ihren Chancen keinen Nutzen ziehen. Mehrere Versuche, den Ausgleich zu erzielen, scheiterten entweder an der Abwehr von Kittsee oder am eigenen Unvermögen im Abschluss. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung für die Gäste.

Zweite Halbzeit: Kittsee baut Führung aus, Rust kämpft sich zurück

In der zweiten Halbzeit versuchte SC Rust, den Druck zu erhöhen und den Ausgleich zu erzwingen. Doch es waren die Gäste, die erneut zuschlugen. In der 68. Minute erhöhte Jozef Sombat auf 2:0 für Kittsee. Dieser Treffer stellte SC Rust vor eine noch größere Herausforderung.

Doch die Hausherren gaben sich nicht auf und kämpften weiter. Ihre Mühen wurden in der 83. Minute belohnt, als Alexander Fiedler den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Fiedler zeigte sich in der Situation eiskalt und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel. Die Schlussphase versprach somit noch einmal Spannung.

In den letzten Minuten des Spiels versuchte SC Rust alles, um den Ausgleich zu erzielen. Die Gäste von Kittsee verteidigten jedoch geschickt und ließen nur wenige gefährliche Aktionen zu. Kurz vor dem Abpfiff, in der 90. Minute, sah Ibrahim Kamasik nach einem Foulspiel die Gelb/Rote Karte und musste das Spielfeld verlassen. Trotz der Unterzahl in den letzten Minuten schaffte es Kittsee, die knappe Führung über die Zeit zu retten.

Nach einer Nachspielzeit von sechs Minuten endete die Partie schließlich mit einem 2:1-Sieg für Kittsee. Die Gäste nahmen damit drei wichtige Punkte mit nach Hause, während SC Rust trotz einer kämpferischen Leistung leer ausging.

II. Liga Nord: SC Rust : Kittsee - 1:2 (0:1)

83 Alexander Fiedler 1:2

68 Jozef Sombat 0:2

24 Ibrahim Kamasik 0:1

