FC Andau feiert klaren Heimsieg gegen FC Winden

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 19:07

In einem mitreißenden Spiel der II. Liga Nord (BGLD) triumphierte der FC Andau eindrucksvoll über den FC Winden mit einem Endstand von 5:1. Die Mannschaft von Andau zeigte sich in bestechender Form und nutzte die Schwächen des Gegners eiskalt aus.

Spannende erste Halbzeit

Der FC Andau startete stark in die Partie und setzte bereits früh ein Zeichen, als Max Wendelin in der 13. Minute das 1:0 erzielte. Mit einem präzisen Schuss ließ er dem Torhüter des FC Winden keine Chance. Doch die Gäste zeigten sich zunächst unbeeindruckt und kamen durch David Kondrlik in der 36. Minute zum Ausgleich. Mit einem geschickten Abschluss stellte er den Gleichstand wieder her.

Der FC Andau ließ sich jedoch nicht beirren und arbeitete weiter an der Offensive. Kurz vor der Halbzeit gelang Tomas Stasik in der 45. Minute die erneute Führung für die Gastgeber. Nach einer Ecke zeigte er sich reaktionsschnell und köpfte den Ball gekonnt ins Netz. Somit ging der FC Andau mit einem knappen Vorsprung von 2:1 in die Halbzeitpause.

Andau entfesselt nach der Pause

In der zweiten Hälfte setzte der FC Andau seine dominante Spielweise fort und erhöhte den Druck auf die Gäste. Robert Rak eröffnete den Torreigen der zweiten Halbzeit in der 47. Minute. Mit einem Solo gegen den Torhüter von Winden schob er den Ball souverän zum 3:1 ein. Die Mannschaft von Winden hatte dem wenig entgegenzusetzen und verlor zunehmend die Kontrolle über das Spielgeschehen.

In der 81. Minute schlug Robert Rak erneut zu. Nach einem präzisen Pass stand er allein vor dem Torwart und erhöhte auf 4:1. Sein zweiter Treffer des Tages demonstrierte seine Klasse und den unbedingten Willen, das Spiel für sein Team zu entscheiden. Der FC Winden konnte in dieser Phase des Spiels kaum noch Akzente setzen und wirkte zunehmend frustriert.

Den Schlusspunkt setzte Lukas Wally in der 85. Minute. Mit einem sehenswerten Treffer zum 5:1 krönte er die Leistung seiner Mannschaft und stellte den Endstand her. Der FC Andau ließ in der verbleibenden Spielzeit nichts mehr anbrennen und brachte den hochverdienten Sieg souverän über die Zeit.

II. Liga Nord: Andau : Winden - 5:1 (2:1)

85 Lukas Wally 5:1

81 Robert Rak 4:1

47 Robert Rak 3:1

45 Tomas Stasik 2:1

36 David Kondrlik 1:1

13 Max Wendelin 1:0

