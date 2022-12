SV Heiligenkreuz: Die Erwartungen sind, weiter im oberen Tabellendrittel mitzumischen

Details Mittwoch, 21. Dezember 2022 14:03

Der SV Heiligenkreuz trat in dieser Saison am letzten Spieltag ins Rampenlicht des Fußballgeschehens im Burgenland, nachdem ein Schlaininger Zuschauer kurz vor dem Spielende bei einem 3:0-Spielstand für die eigene Mannschaft den Goalie der „Wasserpollaken“ tätlich angegriffen hatte. Die Begegnung wurde abgebrochen und die vom Strafgericht zugesprochenen drei Punkte hievten die Heiligenkreuzer auf den 4. Tabellenplatz. Ansonsten war es eine durchwachsene Saison für den SV, man startete als Tabellenführer in diese Saison, landete nach einem Zwischentief auf Platz neun im Ranking, um die Herbstmeisterschaft nach einer Serie von drei Siegen auf dem schon erwähnten 4. Rang zu beenden.

Ligaportal.at sprach mit dem sportlichen Leiter Markus Jost, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Jost: „Ein positives Fazit, wir sind auf dem 4. Tabellenplatz. Das ist schwer in Ordnung und war nicht ganz zu erwarten, da wir im Sommer einen Umbruch im Kader hatten.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Jost: „Wir haben teilweise Punkte liegengelassen, weil wir nicht kaltschnäuzig genug waren, wir haben uns manchmal selbst geschlagen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt?

Jost: „Alle sechs Neuzugänge haben die Erwartungen erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Jost: „Wir haben einen Abgang, Mario Sermek wird uns verlassen. Für ihn haben wir Levente Földvári geholt, sonst haben wir keinen weiteren Bedarf.“

Ligaportal: Wie hat der SV seine Wintervorbereitung in Angriff genommen, gibt es einen genauen Fahrplan?

Jost: „Wir haben nach dem Ende der Hinrunde das Training beendet, sind nach zwei Wochen Pause in die Halle gegangen. Die Teilnahme ist für die Spieler nicht verpflichtend, wer Lust hatte, konnte daran teilnehmen. Am 16. Januar starten wir dann mit dem Mannschaftstraining, der erste Gegner im Vorbereitungsspiel ist Rudersdorf.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 4. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Jost: „Wir streben einen Platz in den Top 6 an, es kann aber gern auch weiter nach oben gehen.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Jost: „Edelserpentin wird am Ende der Meisterschaft oben stehen.“