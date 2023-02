Der SV Marsch Neuberg will topfit in die Rückrunde gehen

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 08:37

Der SV Marsch Neuberg ist nicht besonders gut in die Hinrunde gestartet, vier Pleiten und ein Sieg waren die Ergebnisse. Es folgte ein Zwischenhoch, mit dem der SV auf den 7. Tabellenrang kam, um danach sukzessive in Richtung 13. Platz zu steuern. Mit 39 Gegentreffern hat man in der Hinrunde die meisten Tore aller Teams bekommen. Da hat der Verein gegengesteuert und in der Winterpause zwei Schlüsselspieler geholt. Mit Ivan Hajdic hat man einen schussgewaltigen Spieler in den eigenen Reihen.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Martin Konrad, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Konrad: „Die Liga ist ziemlich ausgeglichen, wir haben vor einigen Begegnungen viele verletzte Spieler gehabt, darum haben wir diese leider verloren. Dazu kam, dass unser wichtigster Spieler mit Corona ins Krankenhaus kam und seither nicht mehr Fußball in der Kampfmannschaft spielen kann.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Konrad: „Ich hoffe, dass wir im Frühjahr vom Verletzungsteufel verschont bleiben, eine gute Vorbereitung machen und topfit in die Rückrunde gehen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Konrad: „Leider nicht ganz, ein Neuzugang ist verletzungsbedingt einige Spiele ausgefallen.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Konrad: „Wir haben zwei Schlüsselspieler verpflichtet, das sind Dominik Dragulic und Josip Golubar, welche die Defensive stabilisieren sollen. Als Abgang haben wir leider Tomislav Liber, der coronabedingt seine aktive Laufbahn beendet hat und nun unseren Trainerstab verstärkt. Domenik Kracher geht nach Pinkafeld."

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Konrad: „Wir haben noch ein wenig trainiert, haben an einem Hallenturnier teilgenommen. Für den Dezember haben die Spieler ein Laufprogramm bekommen. Mitte Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen, und wir fahren vom 8. bis 12. Februar in ein Trainingslager nach Porec.“

Ligaportal: Nach dem 13. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Konrad: „Wir wollen auf jeden Fall nichts mit dem Abstieg zu tun haben, die nötigen Punkte erringen und uns im Mittelfeld der Tabelle etablieren. Außerdem hoffen wir, dass uns der Verletzungsteufel im Frühjahr verschont.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Konrad: „Das ist schwer zu sagen, es gibt sicher mehrere Mannschaften, welche die Qualität haben, den Titel zu erringen. Das wird eine spannende Rückrunde geben."