Der SV Speedarena Rechnitz bleibt in Lauerstellung

Details Mittwoch, 01. Februar 2023 08:42

Der SV Speedarena Rechnitz konnte sich in dieser Hinrunde erheblich verbessern: Lag man zum selben Zeitpunkt in der letzten Saison noch auf dem 14. Tabellenrang, so steht man nun auf dem 5. Tabellenplatz und verharrt in Lauerstellung, um noch weiter nach oben zu kommen. Auf heimischem Boden ist man eine Macht, die Auswärtsbilanz ist dagegen verbesserungswürdig. Ein guter Schritt in die Zukunft ist, dass man junge einheimische Spieler in die Kampfmannschaft integrieren will und somit weniger Legionäre benötigt.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Josef Wallner, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Wallner: „Wir hätten noch ein paar Punkte mehr bekommen können, haben es aber nicht geschafft, das eine oder andere Spiel mehr zu gewinnen. Trotzdem sind wir mit dem 5. Tabellenrang sehr zufrieden, zumal unser Stamm-Goalie verletzungsbedingt einige Spiele ausgefallen ist. Außerdem haben wir mit Attila Banfalvi einen guten Trainer.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Wallner: „Wir müssen schauen, dass unsere Defensive kompakter und stabiler wird, damit wir nicht so viele Tore bekommen.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Wallner: „Das kann man schwer beurteilen, weil die meisten verletzungsbedingt zeitweise gefehlt und die Saison nicht durchgespielt haben.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Wallner: „Wir haben einen Neuzugang, das ist Bence Pergel (Ungarn), mehr haben wir zurzeit nicht. Wir möchten nämlich auch junge Rechnitzer Spieler in die Kampfmannschaft integrieren, um ihnen die Chance zu geben, sich weiterzuentwickeln. Es kommen auch wieder zwei Langzeitverletzte in die Kampfmannschaft retour. Pavel Usakov wird uns in Richtung Markt Allhau verlassen und Daniel Gottfried geht zurück nach Ungarn:“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Wallner: „Wir haben danach ein wenig in der Halle trainiert, dann hatten die Spieler genügend Arbeit, um Lose für die Tombola zu verkaufen. Bis zum Beginn des Mannschaftstrainings am 12. Januar gab es ein leichtes Laufprogramm.“

Ligaportal: Nach dem 5. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Wallner: „Wir wollen weiter vorn bleiben, bei dem momentanen Tabellenplatz können wir locker weiterspielen. Wir bleiben in Lauerstellung und hoffen, dass uns ein guter Start in die Rückrunde gelingt.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Wallner: „Es gibt einige Mannschaften, die aufsteigen können. Es wird auf jeden Fall spannend werden.“