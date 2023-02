Der SV Eberau ist auf der Suche nach einem neuen Trainer

Details Freitag, 03. Februar 2023 10:22

Für den SV Eberau hat die Meisterschaft optimal begonnen, nach der dritten Runde grüßte man von der Tabellenspitze. Anschließend schlug der Verletzungsteufel zu, es folgte ein stetiger Abwärtstrend, der erst mit zwei Siegen in den letzten beiden Begegnungen gestoppt wurde und den aktuell 7. Tabellenrang bedeutete. Völlig überraschend verließ Trainer Mario Bauer den Verein aus privaten Gründen, der Vereinsvorstand ist zurzeit auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz, was aber in der Winterpause nicht so einfach ist.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Stv. Michael Unger, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Unger: „Das Fazit ist, dass wir mit dem 7. Tabellenplatz nicht zufrieden sind, wir wollten eigentlich weiter vorn sein. Wir haben stark begonnen, waren sogar an der Tabellenspitze, aber dann haben uns die vielen Verletzungen zurückgeworfen. Zwei Leistungsträger der Defensive sind ausgefallen, wir konnten nie mit derselben Mannschaft auflaufen. Mit zwei Siegen haben wir die Saison dann versöhnlich beendet.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Unger: „Wir müssen stabiler werden, damit wir nach gewonnenen Spielen nicht gleich wieder eine Niederlage einfahren. Es werden auch viele verletzte Spieler wieder genesen sein, dadurch wird unser Kader wieder breiter sein.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Unger: „Die vier Neuzugänge haben eine Zeit gebraucht, sich in die Mannschaft einzufügen, aber im Großen und Ganzen sind wir mit den Neuzugängen zufrieden.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Unger: „Wir haben weder Zu- noch Abgänge, außer Trainer Mario Bauer, der aus privaten Gründen unseren Verein verlassen hat.“

Ligaportal: Wie hat der SV die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Unger: „Wir haben nach dem Saisonende mit dem Training aufgehört, im Dezember trainierten wir in der Halle, und seit 13. Januar haben wir das Mannschaftstraining im Freien.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 7. Tabellenplatz, welche Ziele steckt ihr euch für die Rückrunde?

Unger: „Wir wollen uns nach oben orientieren und soweit wie möglich der Tabellenspitze näherkommen.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Unger: „Ich schätze, dass es sich die beiden Vereine an der Tabellenspitze unter sich ausmachen werden.“