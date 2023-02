UFC Jennersdorf: Die Aufstiegs-Ambitionen wurden nicht erfüllt

Details Freitag, 03. Februar 2023 10:27

Der UFC Jennersdorf startete mit Aufstiegsambitionen in die Meisterschaft. In den ersten Wochen sah es auch optimal für die Truppe von Trainer Saso Kupcic aus. Ab der fünften Runde begann die Negativserie, vom 2. Tabellenrang ging es stetig abwärts. Am Ende der Hinrunde befindet man sich auf dem 9. Platz der Tabelle – weit entfernt von den zuvor gehegten Hoffnungen, im Aufstiegskampf mitzumischen.

Ligaportal.at sprach mit Sektionsleiter Helmut Puntigam, wie er die Herbstsaison und seine Mannschaft im Allgemeinen bewertet und welche Ziele er für die Rückrunde hat.

Ligaportal: Welches Fazit ziehen Sie nach der Hinrunde?

Puntigam: „Kein allzu gutes. Wir haben gut begonnen, waren spielerisch gut und vorn dabei, haben dann aber stark nachgelassen und sind in eine Negativspirale gekommen. Dadurch haben wir im letzten Drittel der Meisterschaft nicht mehr gut gespielt und keine guten Ergebnisse mehr gehabt. Zusammengefasst muss man sagen, dass das nicht unseren Ansprüchen entsprochen hat.“

Ligaportal: Was muss in der Rückrunde besser werden?

Puntigam: „Wir müssen in der Defensive besser spielen, kompakter stehen, denn wir bekommen zu viele Tore. Auch die Effizienz vor dem Tor muss verbessert werden, wir lassen unzählige Torchancen aus.“

Ligaportal: Haben sich die Neuzugänge vom Sommer bewährt, haben sie die Erwartungen erfüllt?

Puntigam: „Patrik Raduha hat unsere Erwartungen nicht erfüllt, von dem haben wir uns wieder getrennt, da wir mit dem Aufstieg nichts mehr zu tun haben und andere Ziele definieren müssen. Die heißen junge Spieler in die Kampfmannschaft integrieren. Die beiden anderen Neuzugänge haben die Erwartungen erfüllt.“

Ligaportal: Wie steht es um Transferaktivitäten in der Winterpause?

Puntigam: „Als weitere Abgänge haben wir Tobias Menzinger und David Fritz, als Zugang haben wir Jaka Vajda.“

Ligaportal: Wie hat der UFC die Wintervorbereitung in Angriff genommen, gab es einen genauen Fahrplan?

Puntigam: „Eine Woche haben wir nach dem Saisonende noch weitertrainiert, dann folgte eine Ruhepause. Ab Dezember mussten sich die Spieler fit halten. Mitte Januar haben wir mit dem Mannschaftstraining begonnen.“

Ligaportal: Nach dem momentanen 9. Tabellenplatz, welche Ziele steckt Ihr Euch für die Rückrunde?

Puntigam: „Auf alle Fälle eine Tabellenverbesserung und die Weiterentwicklung der jungen Spieler, damit sie zu mehreren Einsätzen in der Kampfmannschaft kommen. Deswegen haben wir nur einen Neuzugang zu verzeichnen.“

Ligaportal: Wie schätzen Sie die Tabellensituation ein, wer wird am Ende die Nase vorn haben?

Puntigam: „Das ist schwer zu sagen, es wird auf jeden Fall einen spannenden Kampf um den Aufstieg geben.“