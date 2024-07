Meistermacher Patrick Tölly hievt den SK Unterschützen in die II. Liga Süd

II. Liga Süd

Details Dienstag, 02. Juli 2024 07:57

Der Meistertrainer Patrick Tölly setzt seinen Erfolgslauf fort; nachdem er in der letzten Saison Oberwart in die RLO geführt hatte, wurde sein Vertrag, warum auch immer, nicht verlängert. Im Herbst 2023 begann er als Trainer der Kampfmannschaft beim SK Unterschützen und führte die Mannschaft nach etlichen vergebenen Anläufen zum Meistertitel und den Aufstieg in die II. Klasse Süd.

Ligaportal.at sprach mit Obmann Gert Artwohl und Trainer Patrick Tölly, wie sie die Meisterschaft und die Mannschaft im Allgemeinen bewerten und welche Ziele sie für die neue Aufgabe in der II. Liga Süd haben.

Ligaportal: Nun seid ihr wieder in der II. Klasse Süd angekommen, nachdem ihr in den letzten Saisonen knapp am Aufstieg gescheitert seid, wie groß ist die Freude in Unterschützen. Spürt man eine gewisse Euphorie bei den Anhängern vom SK?

Artwohl: „Es ist für uns eine große Erleichterung, dass wir es nach vier vergeblichen Anläufen endlich geschafft haben, in die II. Liga Süd aufzusteigen. Außerdem ist der Druck weg, dass man jedes Spiel gewinnen muss, um an der Tabellenspitze zu bleiben.“

Ligaportal: Was waren die Gründe für den Trainerwechsel im Oktober und warum hat man sich für Patrick Tölly als Trainer entschieden?

Artwohl: „Die spielerischen Leistungen im Herbst haben zu wünschen übriggelassen; dann war so ein Rumoren der Unzufriedenheit in der Mannschaft und das hat uns veranlasst, den Trainer zu wechseln. Patrick Tölly hat bei uns das Fußballspielen gelernt und ist schon seit vielen Jahren im Nachwuchsbereich tätig. Bei unserem ersten Gespräch war Patrick Feuer und Flamme für die Übernahme der Mannschaft als Chefcoach und wir haben die richtige Entscheidung getroffen, wie man jetzt sieht.“

Ligaportal: Planen Sie, auf dem Transfermarkt aktiv zu werden, wenn ja, auf welchen Positionen besteht ein Handlungsbedarf?

Artwohl: „Wir haben den Zweiertormann gewechselt, für Martin Simon ging es zeitlich nicht mehr aus, dafür haben wir Jan Ringbauer geholt, der schon einmal bei uns gewesen ist, außerdem haben wir den 16-jährigen Raphael Sagmeister und André Doppler verpflichtet, der allerdings erst im Oktober einsatzbereit ist.“

Die gesamte Mannschaft feiert nach dem Meistertitel ihren Trainer Patrick Tölly

Ligaportal: Patrick Tölly, der zweite Meisterschaftstitel innerhalb von zwei Jahren in verschiedenen Ligen, kann man Sie als Meistermacher bezeichnen?

Tölly: „Ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, ich habe zwei Mannschaften betreut, die Top waren und das Ergebnis war der Meistertitel.“

Ligaportal: Warum haben sie sich für Unterschützen entschieden?

Tölly: „Weil hier das Umfeld im Verein super ist, eine Klasse Mannschaft und die Bedingungen sind einwandfrei. Man kann sich als Trainer entfalten und verwirklichen und das Ergebnis ist der Meistertitel.“

Ligaportal: Haben sie in der vergangenen Saison einen offensiven oder defensiven Spielstil bevorzugt?

Tölly: „Einen offensiven Fußball, wir haben in der Rückrunde doppelt so viele Tore erzielt wie in der Hinrunde.“

Ligaportal: Ihr habt keinen sogenannten Knipser in eurer Mannschaft, lag der Erfolg auch darin, dass die 76 Tore in der Meisterschaft auf verschiedene Spieler aufgeteilt wurden?

Tölly: „Wir haben etliche Spieler, welche Tore erzielt haben, dadurch sind wir für den Gegner unberechenbar geworden und es macht uns flexibler und für uns einfacher, die Tore zu erzielen, denn der Druck lastet nicht nur auf einem Spieler.“

Ligaportal: Welche Erwartungen haben sie für die kommende Saison?

Tölly: „Meine Erwartungen sind, dass wir weiterhin mit Ruhe an die Aufgaben herangehen, uns von Spiel zu Spiel steigern werden, junge Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft integrieren und schlussendlich nichts mit dem Abstieg zu tun haben.“

Foto: Tölly

