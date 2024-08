USVS Hausbauführer Rudersdorf mit neuem Trainer: Michael Strobl-Halper übernimmt.

II. Liga Süd

Details Mittwoch, 28. August 2024 09:20

Der USVS Rudersdorf startete fulminant in die neue Saison in der II. Liga Süd, das Auftaktspiel gewann man mit 5:1 gegen Unterschützen. Aber danach war es mit der Herrlichkeit vorbei; es folgten drei Niederlagen, in denen der USVS elf Gegentreffer kassierte. Das erinnerte an die letzte Saison in der Burgenlandliga, als man am Ende die Meisterschaft mit 85 Gegentreffern abschloss. Eine Herkulesarbeit für den neuen Mann an der Seitenlinie, der zudem zwölf Neuzugänge in die Kampfmannschaft integrieren muss. Für den Vorstand vom USVS ist Strobl-Halper der absolute Wunschtrainer, da er schon viel Erfahrung in der II. Liga Süd mit Stegersbach und Heiligenbrunn gesammelt hat.

Trainer Michael Strobl-Halper freut sich auf die Aufgabe in Rudersdorf

Ligaportal sprach mit Trainer Michael Strobl-Halper, wie er die momentane Lage des Vereins bewertet und welche Ziele er hat.

Ligaportal: Sie haben am Sonntag das Traineramt in Rudersdorf übernommen; wie kam es zu dieser Verpflichtung?

Strobl-Halper: „Wir haben am Wochenende ein gutes Gespräch geführt und haben vereinbart, vorerst bis zum Ende der Herbstsaison die Zusammenarbeit zu befristen, da ich ziemlich kurzfristig verpflichtet wurde. Anschließend werden wir sehen, ob es eine weitere Zusammenarbeit geben wird.“

Ligaportal: Kennen sie Spieler vom USVS?

Strobl-Halper: „Ich wurde gestern der Mannschaft vorgestellt; einige Spieler kannte ich schon, unter anderem Flamur Muleci und Ibrahim Sahin. Außerdem habe ich mir am Samstag das Spiel gegen Oberdorf angesehen.“

Ligaportal: Was sind ihre Erwartungen für die Zukunft?

Strobl-Halper: „Ich gehe ganz unvoreingenommen an die Aufgabe heran; wir werden uns bestens für das schwere Spiel am kommenden Wochenende gegen Tobaj vorbereiten und ich hoffe, dass dazu drei Trainingstage ausreichen werden. Ich kann nicht zaubern, innerhalb einer Woche eine perfekte Mannschaft zu formen, aber wir werden versuchen, dass wir bis Sonntag schon gut organisiert sind. Es ist eine schöne Aufgabe für mich und ich freue mich darauf. Mein Ziel ist, dass wir kein Spiel mehr verlieren werden.“

