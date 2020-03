UFC Jennersdorf überrennt Rechnitz

Details Montag, 09. März 2020 15:26

In der 17. Runde der II. Liga Süd duellierten sich der Tabellenzweite UFC Jennersdorf und der Tabellensechzehnte SV Rechnitz. In der letzten Runde gewann UFC Jennersdorf mit 4:0 gegen SC Grafenschachen. Im letzten direkten Duell trennten sich beide Mannschaften mit einem Remis. Trotz einer ausgeglichenen ersten Halbzeit verkam das Spiel für Rechnitz am Ende zu einem Debakel.

Sorko eröffnet den Torreigen

Die Zuseher bekamen ein echtes Torspektakel zu sehen, die Tickets waren also jeden Cent wert. Rechnitz war ebenbürtig, musste dann aber aufgrund der individuellen Klasse der Hausherren das Tor hinnehmen. Nach 27 Minuten blieb der Tormann nur zweiter Sieger und Andraz Sorko traf zum 1:0. Wenig später ein Knackpunkt im Spiel, in der 36. Minute sah Rene Varga die gelb-rote Karte und musste vorzeitig den Platz verlassen, dies brach die Gäste dann doch merklich. In der ersten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe drei Mal Gelb (Philipp Kaiser 14.; Rene Varga 29.; Julian Resch 44.) Danach beendete der Unparteiische die erste Halbzeit und gönnte den Spielern 15 Minuten Pause.

Jennersdorf wie im Training

Rechnitz hielt aber selbst mit einem mann weniger gut mit, doch der zweite Treffer sollte dann der Genickbruch sein. In Minute 54 setzte sich Markus Pimpel durch und konnte sich als Torschütze zum 2:0 feiern lassen. Rechnitz gab sich jetzt auf, Jennersdorf konnte in den letzten 30 Minuten machen, was sie wollten. Schöne Treffer durch Pimpel, Sorko und Julian Resch waren die Folge. In der zweiten Halbzeit zeigte der Unparteiische in Summe fünf Mal Gelb (Stefan Resetar 56.; Milan Baliko 57.; Roland Milan Szanto 58.; Patrick Sinkovics 65.; Peter Valkovszki 90.) Nach dem Schlusspfiff bejubelte so der UFC Jennersdorf drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen SV Heiligenkreuz. SV Rechnitz hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen Grafenschachen die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





"Das Ergebnis täuscht etwas über das Spiel hinweg, Rechnitz war bis zum 2:0 eigentlich stark, am Ende war es aber natürlich ein verdienter Erfolg für uns", so Jennersdorf Sektionsleiter Knaus.

Die Besten: Andras Sorko, Markus Pimpel, Patrick Sinkovics (alle Jennersdorf)

