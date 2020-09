Schmeichelhaftes Remis für Edelserpentin in St. Martin/Raab

Details Montag, 14. September 2020 09:58

Der ASV St. Martin/Raab empfing an diesem Wochenende die SpG Edelserpentin zur 4. Meisterschaftsrunde in der II. Liga Süd. Hier treffen zwei konträre Mannschaften aufeinander, die Hausherren haben die wenigsten Tore bis jetzt geschossen, die Gäste die meisten Tore bekommen, nun stellt sich die Frage, wachen die Stürmer vom ASV endlich auf oder kann die SpG die Löcher in der Abwehr stopfen. Ein Spiel mit offenem Ausgang.

Hausherren waren überlegen

Die Hausherren nahmen sofort das Heft in die Hand und diktierten das Spielgeschehen, und hatten auch zahlreiche Torchancen, unter anderem von Valmir Maxhuni mit einem satten Schuss, den der Goalie der Gäste souverän gehalten hat, Noel Bedi steuerte allein auf Goalie Markus Malits zu und der fischte ihm das Leder vom Fuß. Von den Gästen war in dieser Phase des Spieles nicht viel zu sehen, man beschränkte sich auf das Verhindern von Toren. In der 37. Minute der erste zählbare Erfolg der Heimischen, ein weiter Einwurf von Philipp Körbler landet auf dem Kopf von Christian Prem und der köpfte unhaltbar für den Torhüter der Gäste zur hochverdienten 1:0 Führung ein. Knapp vor dem Pausenpfiff, für die Hausherren an einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, schafften die Auswärtigen den 1:1 Ausgleich durch Nico Benkö. (44.) Mit dem 1:1 Remis wurden die Seiten gewechselt

Der Sturmlauf der Heimischen ging weiter

Auch in der zweiten Halbzeit hatten die Hausherren ihre guten Tormöglichkeiten, aber die Spieler gingen mit den Torchancen zu fahrlässig um oder scheiterten an Markus Malits dem überragenden Goalie der Gäste. Auch in der zweiten Halbzeit war von den Gästen nicht viel zu sehen, es gab einige zaghafte Versuche, sich der Strafraumgrenze der Hausherren zu nähern, aber Tore konnten sie keine mehr erzielen. Die Hausherren bleiben mit dem mageren Punktegewinn weiterhin in der Gefahrenzone der Tabelle.

Stimmen zum Spiel:

Edwin Janosch, Sektionsleiter ASV Die Haustechniker St. Martin/Raab

„Wir hatten 70% Spielanteile, zwölf Torchancen gehabt und nur einen Punkt errungen, das sind zwei verlorene Punkte für uns. Normalerweise müssen wir das Spiel deutlich gewinnen, aber leider wurden die vielen Torchancen nicht verwertet“.

Die Besten: Elias Eckhardt (M) St.Martin/Raab

Markus Malits (T) Edelserpentin

