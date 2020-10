SV Stegersbach schießt SV Heiligenkreuz von eigenem Platz

Details Montag, 19. Oktober 2020 14:03

In der II. Liga Süd empfing der Tabellendreizehnte SV Stegersbach in der 9. Runde den Tabellenachten SV Heiligenkreuz. In der letzten Begegnung der beiden Teams hatte der SV Stegersbach mit 4:0 das bessere Ende für sich. Nach dem Aufwärtstrend zuletzt wollten die Stegersbacher dies auch weiter umsetzen.

Keine Tore in Halbzeit 1

In den ersten 45 Minuten gab es für beide Seiten nichts zu bejubeln, keinem der beiden Teams gelang ein Treffer um es vorweg zu nehmen. Beide Teams agierten zunächst vorsichtig, Stegersbach versuchte zwar das Kommando zu übernehmen, doch die wirklich großen Möglichkeiten blieben völlig aus, auch die Gäste kamen nicht wirklich ins Spiel. In der 45. Minute pfiff der Schiedsrichter die erste Halbzeit ab und schickte die Protagonisten zum Pausentee in die Kabinen.

Ritter tritt Torflut los

In der zweiten Halbzeit musste es dann ein Standard sein, der die Hausherren in Führung brachte. Jonas Ritter verwertete in Minute 53 nach einem Standard zum 1:0 und ließ Trainer und Mitspieler jubeln. Dies war dann offenbar der Startschuss für einen Sturmlauf der Hausherren, denn plötzlich war der Knoten geplatzt. Windisch, Schreiber, Haas und am Ende Christoph Kienzl per Elfmeter sorgten am Ende für einen nach den ersten 45 Minuten doch überraschenden kantersieg. Nach dem Schlusspfiff bejubelte so der SV Stegersbach drei Punkte und geht mit Selbstvertrauen in die kommende Partie gegen den USVS Hausbauführer. SV Heiligenkreuz hingegen muss die Niederlage erst verdauen und hat gegen ASK Jabing die nächste Möglichkeit, wieder anzuschreiben.





"So klar wie das Ergebnis aussieht, war das Spiel nicht. Wir haben uns erste Halbzeit etwas schwer getan, nach dem 1:0 waren wir dann auf der Überholspur", so Stegersbachs Neo Coach Michael Horvath.

Die Besten: Christoph Kienzl, Kevin Baumgartner (beide Stegersbach)