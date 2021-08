Kropf schießt den UFC Jennersdorf zum Sieg

Details Montag, 02. August 2021 09:58

Bei bestem Fußballwetter traf am Wochenende der UFC Jennersdorf auf den SV Heiligenbrunn in der II.Liga Süd. Die Jennersdorfer gingen als leichter Favorit ins Spiel, dem wurde man auch gerecht, wenn erst in der zweiten Halbzeit. Im ersten Durchgang gab es Aufregung um einen Ausschluss.

Der Auftakt ins Spiel gehörte den Gästen aus Heiligenbrunn, die etwas frischer wirkten und besser aus den Kabinen kamen. Nach einer guten Viertelstunde kamen dann aber die Hausherren immer besser ins Spiel, die großen Möglichkeiten blieben zu diesem Zeitpunkt aber aus. Nach einer guten halben Stunde dann helle Aufregung in Jennersdorf. Onur Demir, der Keeper der Gäste, wurde nach einem Foul quasi als letzter Mann ausgeschlossen, es musste der Ersatztormann ins Spiel und die Gäste mussten eine ganze Stunde lang in Unterzahl agieren. Von dem merkte man in den ersten 45 Minuten jedoch wenig bis zur Pause, es blieb ein offenes und spannendes Spiel.

Kropf als Goldtorschütze

Im zweiten Durchgang versuchten sich die Hausherren dann wieder auf Fußball zu konzentrieren, nachdem der zuvor vom Goalie gefoulte Florian Herzenjak ausgwechselt und lange behandelt werden musste. Nach einer guten Stunde platze dann aber der Knoten, Manuel Kropf war es, der nach exakt 67 Minuten den erlösenden Treffer zum 1:0 markierte. Jennersdorf versuchte in der Folge, den Vorsprung zu verwalten, was beinahe schief gegangen wäre, denn die Gäse hatten kurz vor dem Ende eine sehr gute Möglichkeit, die jedoch liegen gelassen wurde, der Ball streifte nur knapp neben der rechten Stange vorbei! So blieb es am Ende beim knappen Erfolg für die Gastgeber, dem verletzten Florian Herzenjak bleiben nur die besten Genesungswünsche.

