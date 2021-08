Knapper 1:0 Auswärtserfolg für Stegersbach in Rechnitz

Details Samstag, 07. August 2021 11:53

Die Hausherren errangen zum Auftakt der neuen Saison in der II. Liga Süd einen 3: 1 Erfolg in St. Martin/Raab. Nun heißt es für Rechnitz die gezeigte Leistung gegen den SV Stegersbach zu bestätigen und mit drei weiteren Punkten eine gelungene 90-Jahr-Feier abzuhalten. Aber die Gäste hatten es nicht vor, den Hausherren ein Gastgeschenk zu überreichen und nahmen die drei Punkte auf die Heimreise mit.

Die Hausherren begannen stark

In der Anfangsphase der Begegnung trumpften die Hausherren stark auf, die Gäste waren noch nicht voll auf der Höhe, aber im Laufe der ersten Halbzeit kamen auch die Stegersbacher besser ins Spiel und sie hatten das Glück, dass ein scharf hereingegebener Stanglpass in der 32. Minute von Peter Valkovszki ins eigene Tor gegrätscht wurde und die Gäste führten mit 1:0. Die Hausherren reagierten mit noch mehr Druck auf das Tor der Auswärtigen, konnten aber bis zur Pause keine Ergebniskorrektur machen. So wurde mit der knappen 1:0 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Drangoffensive der Hausherren

Als in der 54. Minute Paul Zupanko wegen wiederholtem Foulspiel von Schiedsrichter Roland Braunschmidt mit der Gelb-Roten Karten vorzeitig zu Duschen geschickt wurde, bliesen die Hausherren mit der Überzahl auf dem Spielfeld zur Generaloffensive und schnürten die Gäste in deren eigener Spielhälfte ein, aber auch die besten Torchancen konnten nicht verwertet werde. Aber auch die Gäste kamen zu Konter und zu den daraus resultierenden Torchancen, welche aber keinen zählbaren Erfolg brachten. Schlussendlich war es in der zweiten Halbzeit eine ziemlich einseitige Begegnung, Rechnitz stürmte und Stegersbach verteidigt mit Mann und Maus, und die Moral der Geschichte, wer keine Tore schießt, der kann auch nicht gewinnen. Beide Mannschaften haben es am kommenden Spieltag mit schwerem Gegner zu tun, Rechnitz muss nach Eberau, die Stegersbacher empfangen die SpG Edelserpentin auf heimischen Boden.

Manfred Petrus, Co-Trainer SV Stegersbach:

„In der ersten Halbzeit war die Partie ausgeglichen, und der zweiten Spielhälfte hatten die Hausherren durch das numerische Übergewicht mehr vom Spiel, aber auch wir haben unsere Konterchancen gehabt. Alle Spieler haben sehr gut gekämpft und dafür gebührt der gesamten Mannschaft ein Pauschallob.“

Der Beste: Paksy Zsombor (T)

