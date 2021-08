ASK Schlaining krallt sich die Tabellenspitze nach Sieg gegen Neuberg

Details Montag, 09. August 2021 22:09

Erfolglos ging der Auswärtstermin vom SV Marsch Neuberg beim ASKÖ Schlaining über die Bühne. SV Neuberg verlor das Match mit 1:2 und musste sich den Schlainingern, die sich weiterhin auf einem sehr guten Weg befinden, geschlagen geben. Das Match hatte viel zu bieten, vieles lief auf einen klaren Sieg hinaus, doch in den Schlussminuten schlugen die Gäste noch einmal zu.

Im ersten Durchgang hatte der ASK Schlaining etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. Für das erste Tor des Tabellenführers war Mario Kreso verantwortlich, der in der 47. Minute das 1:0 besorgte. Die Anfangsphase gehörte jedoch klar den Gästen aus Neuberg, erst nach guten 20 Minuten fingen sich die Hausherren etwas und kamen besser ins Spiel. Bis zur Pause hin diktierte man dass Geschehen und ging in der Nachspielzeit wie bereits erwähnt durch Kreso in Führung, für Neuberg war ausser der Anfangsphase noch viel Luft nach oben.

Anschlusstreffer kam zu spät

In den zweiten 45 Minuten war von der Überlegenheit der Schlaininger dann nur mehr wenig zu sehen, Neuberg machte immer mehr auf und traute sich auch immer mehr zu. Schlaining ließ sich etwas reindrücke, konnte jedoch die Angriffe gut verteidigen. Im Konter gelang dann den Hausherren der zweite Streich, Ivan Hajdic traf nach einer super Einzelaktion zuvor zum 2:0. Neuberg antwortete mit wütenden Angriffen, mehr als der Anschlusstreffer durch Sandro Csencsits gelang den Gästen jedoch nicht mehr. Die errungenen drei Zähler gingen für en ASK Schlaining einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

"Zweite Halbzeit waren die Gäste besser, so ehrlich muss man sein, wir haben aber clever gespielt und deshalb geht der Sieg für mich in Ordnung", so Schlainings Trainer Lukas Halwachs.

Der Beste: Stephan Radics (Schlaining)

II. Liga Süd: ASKÖ Schlaining – SV Marsch Neuberg, 2:1 (1:0)

47 Mario Kreso 1:0

67 Ivan Hajdic 2:0

87 Sandro Csencsits 2:1

