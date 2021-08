Grafenschachen dreht Spiel gegen Heiligenbrunn

Details Dienstag, 10. August 2021 09:02

Die zweite Chance, den Saisonauftakt zu retten, bekamen am Wochenende der SV Heiligenbrunn und der SC Grafenschachen in der II.Liga Süd. Nachdem beide Teams den Beginn letzte Woche in den Sand gesetzt hatten, ging es bereits um Viel. Trotz eines Rückstandes waren es am Ende die Gäste aus Grafenschachen, die das Spiel für sich entscheiden konnten, Heiligenbrunn muss diesmal mit einem Fehlstart in die Meisterschaftsrunde drei gehen.

Beide Mannschaften starteten ambitioniert in das Spiel und wollten zeigen, dass die Ausrutscher zu Saisonbeginn der Vergangengeit angehören. Grafenschachen war nach zehn Minuten zwar gut im Spiel, man musste jedoch nach guten 20 Minuten dann den Rückstand hinnehmen. Nach einem Einwurf ging es plötzlich ganz schnell und Heiligenbrunns Richard Fujz markierte die 1:0 Führung für die Gastgeber, ein vermeidbares Tor! Die Gäste brauchten etwas, um sich von dem Treffer zu erholen, doch kurz vor der Pause erlöste Michael Oberrisser die Grafenschachener mit einem super Freistoß zum Ausgleich, alles war kurz vor der Pause somit wieder offen in diesem Spiel!

Thier mit der späten Entscheidung

Im zweiten Durchgang nutzten die Gäste dann den Schwung des Treffers aus der ersten Halbzeit, Grafenschachen übernahm immer mehr das Kommando und versuchte nach vorne zu spielen. Doch auch die Hausherren hatten die eine oder andere Möglichkeit. Es sollte aber das Spiel der ruhenden Bälle werden, denn auch die Entscheidung fiel am Ende durch einen ruhenden Ball.Nach einem Eckball der Gäste war plötzlich Jörg Thier relativ frei, er sagte Danke und traf zur erstmaligen Führung, Spiel gedreht! Die Gastgeber konnten nicht mehr nachsetzen und mussten sich so am Ende geschlagen geben, Grafenschachen konnte erstmals anschreiben in der noch jungen Spielzeit.

"Der Sieg war meines Erachtens verdient, wir hatten speziell in der zweiten Halbzeit eine Vielzahl an Chancen", so Grafenschachens sportlicher Leiter Ing. Ringhofer zu Ligaportal.

Der Beste: Matthias Wenzl (Grafenschachen)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!