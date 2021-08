Wechselbad der Gefühle bei Jabing gegen Heiligenkreuz

Details Dienstag, 10. August 2021 09:58

Was für ein Finish im Spiel Jabing gegen Heiligenkreuz! Der ASK Jabing hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Heiligenkreuz lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück, doch das Zustandekommen der Niederlage war eine ganz bittere Sache, denn man glaubte schon, den Ausgleich sicher zu haben.

Die Ausgangslage für beide Teams war eine unterschiedliche am Wochenende, während Jabing die erse Partie verloren hatte und darum kämpfte, den Auftakt nicht völlig zu versemmeln, war Heiligenkreuz bereits gut gestartet. Und dies merkte man auch in den ersten 45 Minuten, die Gäste waren etwas besser im Spiel und ließen Jabing nur schwer ins Spiel kommen. Kurz vor der Halbzeit klingelte es dann auch im Gehäuse von Jabing. Der starke Kevin Toth krönte seine Leistung mit einem schönen Treffer zur Führung, danach ging es in die Kabinen zur Pause.

Erneut der Genickbruch am Ende

Jabing kam dann mit viel Elan aus der Kabine, die Ansprache hatte offenbar geholfen, denn die junge Truppe spielte jetzt munter nach vorne und bekam mit jeder Minute des Spiels mehr Zugriff auf die Hausherren. Jabing kontrollierte jetzt die Partie, Heiligenkreuz hatte zwar Räume zum kontern, diese wurden jedoch nicht genutzt, was sich auch kurz vor dem Ende rächen sollte. Andre Doppler war es, der die Heiligenkreuzer verdutzen ließ, vier Minuten vor dem Ende der wohl verdiente Ausgleich für die Gäste! Und als alle schon mit einem Remis rechneten, schossen die Gastgeber Jabing dann doch noch ins Tal der Tränen, erneut der starke Kevin Toth besorgte in Minute 95 den Siegtreffer, in Heiligenkreuz gab es danach kein halten mehr.

"Gott sei Dank haben wir den Sieg dann noch über die Zeit gebracht, denn ich muss zugeben, dass Jabing in der zweiten Halbzeit wirklich sehr gedrückt hat", so Heiligenkreuz Sektionsleiter Markus Jost.

Die Besten: Kevin Toth, Kevin Poredos (beide Heiligenkreuz)

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – ASK Jabing, 2:1 (1:0)

39 Kevin Toth 1:0

86 Andre Doppler 1:1

95 Kevin Toth 2:1

