Edelserpentin wurmt das 2:2 Remis gegen Rudersdorf wegen indiskutabler Schiedsrichterleistung

Im Nachtragsspiel der ersten Runde in der II. Liga Süd empfing die SpG Edelserpentin den USVS Hausbauführer Rudersdorf, beide Mannschaften haben bereits einen Sieg auf ihrem Konto und möchten natürlich in dieser Begegnung wieder punkten. Es wurde ein offener Schlagabtausch, in dem die Hausherren mit 2:0 in Führung gingen, die Auswärtigen zogen in der 2. Halbzeit gleich, somit endete die Partie mit einem gerechten Unentschieden, womit aber augenscheinlich nur Rudersdorf damit gut leben kann.

Die Gäste begannen stark

Die Gäste aus Rudersdorf reisten mit dem letzten Aufgebot an, 12 Feldspieler und 2 Torhüter, an die acht Stammspieler fehlten wegen Verletzungen oder Corona bedingt. Überraschenderweise waren es die Gäste, die auf dem Spielefeld das Heft in die Hand nahmen und gleich in den ersten 15 Minute zwei gute Torchancen hatten, Daniel Bauer prüfte den heimischen Goalie Markus Malits mit einem Schuss ins Kreuzeck, dieser wurde von Malits super pariert und Denis Svaljek umkurvte den Goalie, aber sein Schuss ging an das Außennetz. Von den Hausherren war bis zu der 1:0 Führung in der 18. Minute nicht viel zu sehen, ein Torwartfehler brachte den Treffer durch Endrit Mucolli. Nun wurden die Hausherren stärker und hatten ihrerseits gute Torchancen und fast mit dem Pausenpfiff fiel das 2:0 durch Kevin Strohmeyer. Mit der 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Rudersdorf blies zur Aufholjagd

Die Gäste brauchten nur bis zur 48. Minute warten, dann war es so weit für den Anschlusstreffer zum 1:2. Ein Foulspiel im Strafraum der Hausherren und den fälligen Elfmeter verwandelte Ibrahim Sahin mit Glück, da Goalie Malits mit den Fingerspitzen noch am Ball war. Beide Mannschaften spielten weiterhin einen gefälligen Offensivfußball und in der 75. Minute kam ein Loch-Pass zu Ibrahim Sahin und der vollendete zum 2:2 Ausgleich mit einem scharfen Schuss ins rechte Eck, das war sein 5. Treffer im zweiten Spiel der neuen Saison. Bis zum Schlusspfiff gab es noch einige Torchancen für hüben wie drüben, aber es blieb bei dem gerechten 2:2 Remis.

Roland Laschober, Trainer SpG Edelserpentin:

"Es hätte für uns ein tolles Fußballspiel werden können, denn nach 15 Minuten haben wir mit dem Fußball vom vergangenen Wochenende weitergemacht und sind auch klar in Führung gegangen. Aber Schiedsrichter Milivoj Cvrljak zerpfiff unser Spiel mit 5 Gelben Karten und endlose Diskussionen mit den Spielern, so dass meine Jungs völlig aus dem Tritt kamen und wir uns mit dem 2:2 Remis zufriedengeben mussten. Da meine Spieler für diese Schiedsrichterleistung nicht verantwortlich sind, gibt es ein Pauschallob für die gesamte Mannschaft.“

Klaus Fuchs, Trainer USVS Rudersdorf:

„Es war ein gutes, temporeiches und spannendes Spiel und beide Mannschaften haben einen guten Fußball gezeigt. Wir hatten das Handicap, dass wir nur den Torhüter und einen Feldspieler auf der Bank hatten und zum Ende des Spieles ist uns fast die Luft ausgegangen. Meiner Mannschaft gebührt für diese gezeigte Leistung ein Pauschallob.“

