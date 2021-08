Jabing sicherte sich durch einen 3:1 Sieg gegen Heiligenbrunn die ersten Punkte

Details Sonntag, 15. August 2021 07:43

Schlechter kann man nicht in eine Saison in der II. Liga Süd starten wie der ASKÖ Jabing, zwei Spiele, null Punkte. Nun heißt es für die Seper-Elf gegen den ebenfalls punktelosen SV Heiligenbrunn ein Sieg muss her, koste es was es wolle, will man sich nicht im Tabellenkeller festsetzten, die Gäste haben dieselbe Ausgangssituation, die Zuschauer konnten ein spannendes Spiel erwarten, welches die Hausherren souverän mit 3:1 für sich entschieden haben.

Leichte Feldüberlegenheit der Hausherren

Man merkte es von Beginn an, dass beide Mannschaften die Punkte für sich behalten wollen und so entwickelte sich ein flottes Spiel mit Torchancen für hüben wie drüben. Die Hausherren waren es, die das erste Tor erzielten, als Sebastian Ostovits rechts in den Strafraum eingedrungen ist und sein scharfer Schuss zappelte unhaltbar in den Maschen der Auswärtigen. (27.) Mit dem Pausenpfiff dann das 2:0, ein Eckball kam zu Tobias Plank und der fackelte nicht lange herum und erzielte sein erstes Tor in dieser Saison. Mit der klaren 2:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt

Jabing behielt die Kontrolle über das Spiel

Auch in der zweiten Halbzeit verzeichneten die Hausherren eine leichte Feldüberlegenheit und spielten einen gefälligen Fußball. In der 76. Minute die Entscheidung, als es eine sehr schöne Kombination über mehrere Stationen gab und ein Pass in die Tiefe erreichte Jürgen Löffler und der erzielte kaltblütig die 3:0 Führung für die Heimischen. Mit diesem Ergebnis im Rücken ließen es die Hausherren lockerer angehen und kassierten in der 87. Minute einen Gegentreffer zum 1:3 durch Patrik Žekš. Für die Gäste kam dieser Treffer zu spät, um noch entscheidend um die Punkte mitspielen zu können. Auf Jabing wartet im nächsten Spiel der Tabellennachbar Mühlgraben, eine machbare Aufgabe, um sich dann im Mittelfeld der Tabelle festzusetzten.

Marc Seper, Trainer ASKÖ Jabing:

„Wir waren über die gesamte Spielzeit die bessere Mannschaft und haben verdient gewonnen. Wir waren zielstrebiger und effizienter als der Gegner und können uns über die ersten drei Punkte freuen, die enorm wichtig sind, um sich nicht im Tabellenkeller festzusetzen.“

Die Besten: Jürgen Löffler, (M) Tobias Plank (M), Maximilian Bauer (M), alle Jabing

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!