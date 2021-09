Vajda trifft: Heiligenkreuz deklassiert Heiligenbrunn mit 6 Toren im "Heiligen-Derby"

Details Montag, 13. September 2021 20:21

Auch in der II.Liga Süd ging es am Wochenende wieder rund. Der SV Heiligenkreuz kannte mit seinem unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Die Heimmannschaft ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SV Heiligenbrunn einen klaren Erfolg, dass Ergebnis war am Ende jedoch klarer als es das Spiel vermuten lässt.

Beide Mannschaften starteten gut ins Spiel, es entwickelte sich ein flottes Spiel auf beiden Seiten, in dem Heiligenkreuz die etwas besseren Möglichkeiten hatte, doch auch Heiligenbrunn versteckte sich nicht. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Elias Neubauer dann mit dem 1:0 für Heiligenkreuz zur Stelle (40.), er flog nach enem Eckball quasi zur Führung der Gastgeber. So blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung für die Hausherren.

Heiligenkreuz spielt wie aus einem Guss

Im zweiten Durchgang brachen die Gäste dann etwas weg, innerhalb von zehn Minuten war die Partie entschieden. Jaka Vajda war zunächst mit einem Doppelschlag zur Stelle, einmal war er nach einer schönen Kombo zur Stelle, einmal war er nach gutem Lochpass alleine vor dem Goalie. Jan Willgruber sorgte dann für die endgültige Entscheidung, als er einen Fehler des Goalies ausnutzte und zum 4:0 traf. Vajda traf dann ein drittes mal per Abstauber und in der Schlussminute war es Ahmed Saleh, der den Deckel draufmachte. Hiligenbrunn hatte auch etwas Pech, zweimal traf an in der zweiten Halbzeit nur die Stange.

"Das Spiel war doch knapper als es das Ergebnis vermuten lässt, der Sieg für uns geht jedoch in Ordnung", so Heiligenkreuz Sportlicher Leiter Markus Jost.

Die Besten: Jaka Vajda, Jan Willgruber (alle Heiligenkreuz)

II. Liga Süd: SV Heiligenkreuz – SV Heiligenbrunn, 6:0 (1:0)

40 Elias Neubauer 1:0

48 Jaka Vajda 2:0

52 Jaka Vajda 3:0

57 Jan Willgruber 4:0

60 Jaka Vajda 5:0

92 Ahmed Ajeel Saleh 6:0

