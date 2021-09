Mühlgraben kämpft sich zum Punkt - 4 Treffer in gutem Spiel

Details Montag, 20. September 2021 12:48

Jeweils einen Punkt holten sich der SV Mühlgraben und der SV Heiligenkreuz an diesem Samstag in der II.Liga Süd. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung, vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wieder.

Im ersten Durchgang tasteten sich beide Teams zunächst etwas ab, Heiligenkreuz jubelte zwar früh über einen Treffer, dieser wurde jedoch wegen eines Fouls davor aberkannt. Ansonsten tat sich offensiv relativ wenig in der ersten Halbzeit, Mühlgraben hatte kurz vor dem Seitenwechsel noch eine gute Möglichkeit, die jedoch vom eigenen Mitspieler zu Nichte gemacht wurde. Danach ging es für beide Teams in die Kabinen.

4 Treffer im zweiten Durchgang

In der zweiten Halbzeit sollte es dann rund gehen. Zunächst gingen die Gäste, die etwas ambitionierter aus der Kabine kamen, in Führung. Stürmer Poredos nutzte einen perfekten Stanglpass und verwertete diesen problemlos! Und wenig später schien man dann auch die Vorentscheidung sicher zu haben, denn Jaka Vajda besorgte das 0:2! Doch Mühlgraben steckte nicht auf, kam durch Markus Glanz per Kopf zum Anschlusstreffer, man nutzte dann auch das Momentum und Abwehrchef Filip Dudajek traf ebenfalls per Kopf zum Ausgleich! Mit diesem Unentschieden verpasste Mühlgraben die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält SV Mühlgraben den siebten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

"Wir sind nach den zwei Treffern mit einer sehr guten Moral wieder zurück gekommen, 10 Punkte aus den letzten vier Spielen kann sich durchaus sehen lassen", so Mühlgrabens Sebastian Jud.

Die Besten: Pauschalllob

II. Liga Süd: SV Mühlgraben – SV Heiligenkreuz, 2:2 (0:0)

53 Kevin Poredos 0:1

61 Jaka Vajda 0:2

64 Maximilian Glanz 1:2

69 Filip Dudajek 2:2

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!