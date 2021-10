Heiligenkreuz entführt die Punkte und setzt sich von Rechnitz etwas ab

Details Montag, 04. Oktober 2021 21:46

Am Samstag begrüßte der SV Rechnitz den SV Heiligenkreuz. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten der Gäste aus, die Partie war vor dem Spiel als relativ ausgeglichen angesehen worden, am Ende setzten sich die Gäste doch verdient aufgrund der besseren Möglichkeiten durch.

Die Gäste hatten den besseren Start ins Spiel und setzten Rechnitz sofort unter Druck. Heiligenkreuz ging durch Jan Willgruber in der 14. Minute in Führung und dies war auch verdient. Rechnitz brauchte den Ausgleich, doch es waren eher die Gäste, die dem Tor näher waren. Einmal musste Rechnitz-Keeper Milan Baliko alle Künste zeigen, die er besaß. Bis zur Pause blieb es bei der knappen Führung für die Gäste und auch beim Chancenplus für Heiligenkreuz.

Spiel nimmt an Fahrt auf

Im zweiten Durchgang war die Partie dann ausgeglichener, Heiligenkreuz kam durch Tadej Cuk zwar zum zweiten Treffer, danach ließ man jedoch stark nach und so kamen die Rechnitzer wieder langsam ins Spiel. Benjamin Gugcso machte das Spiel dann per Elfer wieder richtig spannend, danach fingen sich die Heiligenkreuzer aber und am Ende machte der starke Jan Willgruber nach einem Konter den Deckel drauf. Durch diese Niederlage fällt der SV Rechnitz in der Tabelle auf Platz 13 zurück. Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Beim SV Heiligenkreuz holte man auswärts bisher acht Zähler. Der Sieg hatte Auswirkungen auf die Tabelle, wo man nun auf dem achten Platz steht. Vier Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Heiligenkreuz derzeit auf dem Konto.

"Wir hatten leider 20 bis 30 Minuten einen Hänger drinnen, aufgrund der besseren Chancen geht der Sieg aber für mich OK", so Heiligenkreuz' sportlicher Leiter Markus Jost.

II. Liga Süd: SV Rechnitz – SV Heiligenkreuz, 1:3 (0:1)

14 Jan Willgruber 0:1

50 Tadej Cuk 0:2

62 Benjamin Gugcso 1:2

86 Jan Willgruber 1:3

