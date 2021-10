Dominante Heiligenkreuzer zerlegen St. Martin/Raab

Details Montag, 18. Oktober 2021 08:08

Der SV Heiligenkreuz hat zurzeit einen Lauf, die letzten beiden Spiele konnten klar gewonnen werden und diese Serie will man natürlich in St. Martin/Raab prolongieren, um weiter im vorderen Feld der Tabelle der II. Liga Süd zu verweilen. Genau das Gegenteil ist die Mannschaft aus St. Martin/Raab, man hat die letzten vier Begegnungen verloren und steht am Tabellenende. Die Gäste aus Heiligenkreuz kannten kein Erbarmen und fertigten die Hausherren mit 6:1 ab.

Die Hausherren gingen früh in Führung

Auf schwierigen Platzverhältnissen begannen beide Mannschaften vorsichtig, um mit der Beschaffenheit des Platzes zurechtzukommen. Der erste Angriff der Einheimischen in der 12. Minute führte zu einem Tor, als Kevin Lang den Ball alleinstehend vor Goalie Christopher Thaller im Gehäuse der Gäste unterbringen konnte und es stand 1:0. Die Auswärtigen ließen aber nicht lange auf die Antwort warten, nur zwei Minuten später erreicht ein langer Ball Tadej Cuk und der fackelte nicht lange herum und netzte zum 1:1-Ausgleich ein. In der 20. Minute war es Kevin Poredos, der eine Flanke zum 2:1 für die Gäste einköpfte. Von den Heimischen war bis auf den Treffer zum 1:0 nicht viel zu sehen. Mit der knappen Führung der Gäste wurden die Seiten gewechselt.

Heiligenkreuz trumpfte auf

Beide Mannschaften kämpften weiterhin mit den widrigen Platzverhältnissen, ein Flachpass-Spiel war nicht möglich, sodass man mit hohen Bällen das Heil suchte. Das 3:1 in der 64. Minute durch Jan Willgruber war ein mehrmals abgefälschter Schuss, zehn Minuten später war Tadej Cuk mit seinem zweiten Treffer zum 4:1 erfolgreich. In der 81. Minute bekam Kevin Poredos von Jan Willgruber eine zielgenaue Flanke serviert und der hatte keine Mühe auf 5:1 zu erhöhen. Auch den letzten Treffer der Gäste erzielte wiederum Kevin Poredos, der allein von der Mittellinie Richtung Tor marschierte und dem Goalie der Heimischen keine Chance ließ und mit seinem Hattrick zum 6:1-Endstand einschoss. Heiligenkreuz geht mit diesem Sieg weiter Richtung vordere Plätze in der Tabelle der II. Liga Süd.

Markus Jost, sportlicher Leiter SV Heiligenkreuz:

„Beide Mannschaften taten sich auf diesen schwierigen Platzverhältnissen schwer, ins Spiel zu kommen, meine Mannschaft hat eine gute Leistung gezeigt und auch in dieser Höhe verdient gewonnen.“

Die Besten: Kevin Poredos (ST), Tadej Cuk (M), Manuel Köppel (M)

