USVS Hausbauführer auf Aufstiegskurs - Herbstmeistertitel bereits sicher!

Details Montag, 18. Oktober 2021 16:41

Herbstmeister! So darf man sich seit dem Wochenende in Rudersdorf nennen! Beim USVS Hausbauführer gab es für die Zweitvertretung von Rotenturm/Oberwart nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 0:3. Pflichtgemäß strich Rudersdorf gegen Rotenturm/Oberwart II drei Zähler ein, die Partie war jedoch alles andere als leicht.

Denn das die Rotenturmer - Oberwarter Gemeinschaft gute Leute in ihren Reihen hat, ist bereits bekannt! Doch Rudersdorf stand sehr gut, um es vorweg zu nehmen und ließ bis auf einen gefährlichen Freistoß kaum etwas zu. Selbst spielte man offensiv seine Stärken aus und kam auch zu Toren. Zunächst traf Goalgetter Sahin nach einer herrlichen Flanke per volley zur Führung! Wenig später schloss der starke Noah Frühmann einen Angriff ab, diesmal war Sahin der Assistgeber. Und der Mann der ersten Halbzeit war auch beim dritten Treffer durch Denis Svaljek beteiligt! So schien die Partie bereits in der ersten Halbzeit mehr oder weniger entschieden zu sein.

Rudersdorf schaltet zurück

Im zweiten Durchgang schaltete der Tabellenführer dann etwas zurück, man kontrollierte das Spiel und ließ den Gästen weiterhin bis zum Ende keine Chance. Mit dem Erfolg verbesserte der USVS Hausbauführer die Ausgangslage im Rennen um den Gang nach oben. An Rudersdorf gibt es somit auch weiterhin kaum ein Vorbeikommen. Zudem darf man nun bereits vor Ende der Herbstmeisterschaft den Herbstmeistertitel feiern, bereits zehn Punkte Vorsprung hat man mittlerweile auf den ersten Verfolger!

"Wir wussten, dass es heute nicht einfach wird, wir waren aber vor allem erste Halbzeit sehr stark", so Rudersdorfs Erfolgscoach Klaus Fuchs.

Die Besten: Ibo Sahin, Noah Frühmann (beide Rudersdorf)

II. Liga Süd: USVS Hausbauführer Rudersdorf – Rotenturm/Oberwart II, 3:0 (3:0)

31 Ibrahim Sahin 1:0

38 Ibrahim Sahin 2:0

43 Denis Svaljek 3:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!